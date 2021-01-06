Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandığı soruşturmada flaş detaylar ortaya çıktı. Yavuz'un terör örgütü PKK'nın kuruluş yıldönümü olan 27 Kasım'da HDP'li bazı ilçe yöneticileriyle birlikte örgütün sözde bayrağı ve yöneticilerinin fotoğrafının önünde poz verdiği belirlendi.

Cihan Yavuz ve diğer şüphelilerden ele geçirilen dijital materyaller üzerindeki inceleme tamamlandı. İşte şoke eden gelişme ve fotoğraflar;

CENAZE SÜREÇLERİNİ TAKİP ETMİŞ!

Yavuz'un, PKK/KCK propagandası yaptığı, insanları örgütlediği, oluşturduğu sosyal medya ve mesaj gruplarından örgütsel çağrılarda bulunduğu, operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili başsağlığı mesajı yayımlayarak cenaze süreçlerini takip ettiği belirlendi. Yavuz'un, 2 Ağustos 2016'da HDP İstanbul İl Eş Başkan Yardımcısıyken, Diyarbakır Sur'daki operasyonlarda etkisiz hale getirilen bir teröristle ilgili oluşturduğu WhatsApp grubundan, "Bir önceki dönem Sultanbeyli Eş Başkanı Rüstem hevalin oğlu Sur'da şehit düşmüş. Haberi yeni ulaştı." ve "İlçe yönetimiyle birlikte ailenin yanındayız" mesajı paylaştığı tespit edildi.

PKK'NIN YILDÖNÜMÜNÜ KUTLAMIŞLAR

HDP İlçe yönetiminde de bulunan Muhittin Aslanboğa'nın el konulan dijital materyallerinde geriye dönük incelemelerinde Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un PKK terör örgütünün sözde kuruluş yıldönümü olan 27 Kasım'da bir Whatsapp grubunda kendisinde bulunduğu bir fotoğrafın paylaşıldığı tespit edildi.

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre emniyet güçleri tarafından mercek altına alınan söz konusu fotoğrafın 27 Kasım 2016'da çekildiği belirlenirken, fotoğrafta Cihan Yavuz, Nadir Yıldırım ve Muhittin Aslanboğa'nın yer aldığı görüldü. Fotoğraftaki kadının ise ise Yurdusev Özsekmenler olduğu kaydedildi.

ÖRGÜTÜN KANALINA KATILIP PROPAGANDA YAPMIŞ

Evindeki aramada PKK'nın bastığı yasak yayınlardan ele geçirilen Yavuz'un soruşturmada yürütülen teknik takiplerde, PKK adına İstanbul'da faaliyetler yürüten bazı kişilerle sık sık telefonla görüştüğü, buluştuğu anlaşılmıştı. Ayrıca, Yavuz'un, 31 Ocak 2019'da örgütün kontrolündeki yurt dışından yayın yapan Sterk TV'ye telefonla bağlanarak, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a sözde tecrit yapıldığını dile getirdiği ve bu tecridin kaldırılması için çağrıda bulunduğu da belirlenmişti.