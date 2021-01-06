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    • 06.01.2021 08:25
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    'da FETÖ operasyonu! 11 kişi gözaltına alındı

    Son dakika haberi... Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Polisin diğer zanlıları yakalaması için çalışmaları sürüyor.

    Adana'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

    'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

    nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma başlattı.

    Soruşturma kapsamında, haklarında teşhis ve tanık beyanları bulunan 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Ekipler, kentteki adreslere düzenlediği operasyonda 4 kişiyi yakaladı.

    Gözaltına alınan şüpheliler, ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

    Polisin diğer zanlıları yakalaması için çalışmaları sürüyor.

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