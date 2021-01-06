Virüste yaşanan varyantların yakından ve dikkatle takip edilmesi gerekli. Mutasyonlar sonucu virüs yeniden bağışıklıktan kurtulup, hastalığı geçirenlerde yeniden hastalık oluşturabilir. Aşıları etkisizleştirebilir. Ama bunlar henüz bilimsel olarak ispatlanmamış iddialar. Bu olasılıklar hep var. O yüzden her zamankinde daha dikkatli olmalıyız. Virüs giderek bizim için daha zor hale geliyor.

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