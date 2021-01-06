Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.01.2021 23:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.01.2021 23:04
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'dan HÜDAPAR Genel Başkanı 'a taziye telefonu

    Son dakika haberi... Başkan , (HÜDAPAR) Genel Başkanı 'ı, ablası 'ın vefatı dolayısıyla arayarak taziye dileklerini iletti.

    AA
    Başkan Erdoğan'dan Sağlam'a taziye telefonu

    Başkan , (HÜDAPAR) Genel Başkanı 'ı, ablası 'ın vefatı dolayısıyla arayarak taziye dileklerini iletti.

    HÜDAPAR AÇIKLADI
    HÜDAPAR Genel Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören ablası Naciye Sağlam'ın (62) vefatı dolayısıyla Genel Başkan Sağlam'ı telefonla arayarak taziye dileklerini ifade etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlam'a derin üzüntülerini dile getirerek merhumeye Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diledi.

    Sağlam ise taziye dileklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

    Öte yandan, Adalet Bakanı 'ün de telefonla Sağlam'ı arayarak taziye dileklerini ilettiği öğrenildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan HÜDAPAR Genel Başkanı İshak Sağlam'a taziye telefonu