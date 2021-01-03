Son dakika: Bilim Kurulu üyesinden flaş mutasyon açıklaması: Bundan sonra...

İKİ KERE ÖNLEM

"Alarm durumuna geçmeye gerek yok ancak kontrol edilmesi gereken bir durum. Bu virüsün yüzde 70 daha bulaştırıcı olduğu epidemiyolojik olarak kanıtlandı, diğer bilimsel yöntemlerle kanıtlanmadı. Virüslerin bu tip yeni alt gruplar oluşturacak şekilde mutasyon oluşturması muhtemeldir. Yani beklenen bir durum. Aşılamaların uygulanmasıyla mutasyonları da azalacağını düşünüyorum. Böylece dolaşımda bulunan virüs sayısı da azalacak. İnsanlar aşı olarak sadece kendilerini korumayacaklar, aynı zamanda dolaşımda bulunan virüs miktarının azalmasına katkıda bulunacaklar. Hızlı yayıldığı düşünülürse insanlar artık iki kere dikkat etmek zorunda. Maske, mesafe ve hijyen konusu daha da ağırlık kazanmalı. Bir ülkede ya da bir bölgede o hızlı bulaşma özelliğine sahip virüs ortaya çıkarsa, o bölgede yaşayan insanların daha çok dikkat etmesi şart. Gerekirse kısıtlama adı altında belirttiğimiz önlemlerin seviyesi daha da yükseltilebilir. Bu, virüs görülecek kişi sayısına bağlı. Geçtiğimiz ay İngiltere'den başlayarak diğer ülkelerde de, bu nedenle yeni tip virüse karşı önlemler arttırıldı.