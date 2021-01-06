Başkan Recep Tayyip Erdoğan, programında olmamasına rağmen MHP lideri Devlet Bahçeli'yi, dün saat 14.00'te Beştepe'deki evinde ziyaret etti. Bahçeli, Başkan Erdoğan'ı kapıda karşıladı.
Erdoğan, Bahçeli ile selamlaştıktan sonra yağmur nedeniyle şemsiyesini alarak "Elhamdülillah rahmetle geldik" dedi.
Mini zirve, 1 saat 10 dakika sürdü. Erdoğan ile Bahçeli'nin 2021'de Cumhur İttifakı'nın yol haritasını ele aldıkları öğrenildi. Görüşmede ayrıca reformlar ve demokratikleşme adımlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi. Görüşme bitiminde Bahçeli, Başkan Erdoğan'ı aracına kadar uğurladı.
Öte yandan ziyarette İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bulundu. Erdoğan, 2019 yılının Ekim ayında da Bahçeli'ye geçirdiği üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle evinde geçmiş olsun ziyaretinde bulunmuştu. İki liderin son görüşmeleri ise 30 Aralık'ta Külliye'de gerçekleşmişti.