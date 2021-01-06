Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Başkan , MHP lideri 'yi evinde ziyaret etti

    Başkan , MHP lideri ’yi evinde ziyaret etti. Zirvede, ’nın 2021’deki yol haritasının ele alındığı öğrenildi.



    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, programında olmamasına rağmen MHP lideri 'yi, dün saat 14.00'te 'deki evinde ziyaret etti. Bahçeli, Başkan Erdoğan'ı kapıda karşıladı.



    Erdoğan, Bahçeli ile selamlaştıktan sonra yağmur nedeniyle şemsiyesini alarak "Elhamdülillah rahmetle geldik" dedi.


    Mini zirve, 1 saat 10 dakika sürdü. Erdoğan ile Bahçeli'nin 2021'de 'nın yol haritasını ele aldıkları öğrenildi. Görüşmede ayrıca reformlar ve demokratikleşme adımlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi. Görüşme bitiminde Bahçeli, Başkan Erdoğan'ı aracına kadar uğurladı.



    Öte yandan ziyarette İletişim Başkanı da bulundu. Erdoğan, 2019 yılının Ekim ayında da Bahçeli'ye geçirdiği üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle evinde geçmiş olsun ziyaretinde bulunmuştu. İki liderin son görüşmeleri ise 30 Aralık'ta 'de gerçekleşmişti.


    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti