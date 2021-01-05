Ukraynalı Kristina Novytska’nın ölümünde sır perdesini telefon ve kamera kayıtları aralayacak

KELEPÇE KARGOYLA GELDİ

Aynı gün kendisinin sipariş ettiği bir kargo gelmişti. Kristina'nın kollarındaki kelepçenin siparişini yine kendisinin verdiği, cesedinin yanında bulunan kutuda ise anahtarının olduğu tespit edildi. Kelepçenin kargo yoluyla eve geldiği anlaşıldı. Genç kadının cep telefonu şifreli olduğu için açılamadı. Yine site girişini ve villayı gören güvenlik kamerası görüntülerine el konuldu. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı görüntüleri incelemeye alırken şifresi açılamayan telefon İzmir Emniyeti'ne gönderildi.