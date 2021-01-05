

YÜZDE 77'Sİ İÇ HATLARDA

2020'de sadece 3.8 milyon uçuş uluslararası oldu. Tüm uçuşların yüzde 77'si iç hatlarda gerçekleşti. Yolcu uçuşları, dünya çapında 95 binden 13.600'e düştü. Bu uçuşlarda yüzde 86 ile olağanüstü bir azalmaya işaret ediyor. Yurt içi seyahat, 2019'daki 21.5 milyon uçuştan 2020'de yüzde 40 azalırken, uluslararası uçuşlar bir önceki yıl gerçekleşen 11.7 milyon uçuştan yüzde 68 azalarak çok daha sert düştü.

THY 2019'UN YARISINI YAKALADI

Türk Hava Yolları pandeminin derinden hissedildiği 2020'de yolcu ve kargo toplam uçuş sayısında bir önceki yılın yüzde 50'lerine varan bir seviyeyi yakalarken yolcu uçuş sayısında yüzde 44'lük bir orana ulaştı. 2019 yılının ilk 10 ayında yolcu sayısı 63 milyon olarak tespit edilirken, bu rakam 2020'nin aynı döneminde 24 milyon olarak gerçekleşti. THY'nin yolcu sayısında ise 2019 Ocak-Ekim arasında 412 bin 815 rakamına ulaşılırken, bu rakam 2020'nin ilk 10 ayında 177 bin 571 oldu. Yolcu sayısında yüzde 61.9, uçuş sayısında ise yüzde 57'lik bir düşüş yaşandı. Doluluk oranlarındaki düşüş ise 9 puanda kaldı. Nisan 2019'dan bu yana faaliyet gösteren İstanbul Havalimanı yolcu sayısında 6 Nisan 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında 51 milyon 864 bin rakamında kalırken, uçuş sayısı olarak da 327 bin 118 ile yılı kapattı. Kovid-19'un etkisindeki 2020'de ise yolcu sayısı yılın tamamında 23 milyon 322 bin oldu. Uçuş sayısı da 185 bin 643 olarak gerçekleşti. Yolcu sayısında üç ay eksik olmasına rağmen 2019'un sadece yüzde 44'üne ulaşılırken, uçuş sayısında da yüzde 56'lık bir rakama varılabildi.