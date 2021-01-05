SON DAKİKA: "Genelge beni bağlamaz" diyen esnafın iş yeri 15 günlüğüne kapatıldı

Kaymakam bey de genelgelere baktığını, İçişleri Bakanlığı genelgesini uygulamak zorunda olduğunu söyledi. Bizim de genelgelere uymamız gerektiğini söyledi. Ben de kendisine 2 çocuğum ve yanımda çalışan insanlar olduğunu söyledim. 15 gün boyunca gelirimiz yok, ekmeğimiz yok dedik. Bu konuda kendilerinden bir şey bekledik.