HAVA DURUMU | İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji’den flaş açıklama!

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı