Zonguldak’ta, “Genelge beni bağlamaz. Coronavirüs yok” diyen dönerci Erkan Cinbir’e, 24’üncü kez ceza yazıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde akıllara zarar bir olay yaşandı. Erkan Cinbir, döner ve tantuni sattığı restoranında Coronavirüs tedbirlerine uymadı. Yasaklara rağmen müşterilerine yemek servisi yaptı. 23 kez ceza aldı.

Dün de cezalara itiraz etmek için adliyenin kapısını çaldı. Maske takmadan içeri giren 39 yaşındaki adam, çıkışta polis ekipleri tarafından karakolda ağırlandı! Cinbir'e maske takmadığı için bir ceza daha yazıldı.

Mücadelesine devam edeceğini ifade eden Cinbir, "24'üncü cezamızı da yemiş olduk. Suç duyurusunda bulundum" diye konuştu.