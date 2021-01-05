Glutatyon nedir? Glutatyon hangi besinlerde bulunur? Covid-19 üzerinde etkili mi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Son zamanlarda sosyal medyada sıkça paylaşılan ve koronavirüs salgını üzerinde olumlu etkisi olduğu iddia edilen Glutatyon takviyesine dair merak edilen bilgileri haberimizde derledik. Gazi Üniversitesi İmmünoloji Anabilim Dalı öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Bulut konuya dair önemli açıklamalarda bulundu.
GLUTATYON COVİD-19 ÜZERİNDE ETKİLİ Mİ?
Gazi Üniversitesi İmmünoloji Anabilim Dalı öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Bulut, glutatyon yönteminin koronavirüs tedavisi sırasında önleyici ve iyileştirici olduğuna dair hiçbir bilimsel veri olmadığı uyarısında bulunarak, "Tamamen uydurma ve umut tacirliğinden başka bir şey değil. Kovid-19'da vitamin ve glutatyon sadece destek amaçlı takviye olarak düşünülebilir. Vücudumuz zaten glutatyonu kendi üretiyor. Birçok alternatif tıp uzmanı glutatyonu beslenme desteği olarak satıyor. Glutatyonlu haplar ve pudra formu dediğimiz suya karıştırılan ürünler pazarlanmaya çalışılıyor. Beslenme sorunu olmayan insanların glutatyon serum takviyesine ihtiyaçları olmaz. Hap ve pudra formu zaten geçersiz bir yöntem" dedi.
Glutatyon, vücudumuzun her hücresinde üretildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Erk, "Biliyoruz ki viral hastalıklar ile kanser türlerinde vücudun glutatyon depoları azalıyor. Söz konusu antioksidan metabolizmada biriken artık maddeleri dışarı atıyor. Lipozomal dediğimiz teknikle damar yolundan veriliyor. Yüksek glutatyon uzun ömür ve düşük kanser riski demek. Glutasyon seviyemiz düşünce antioksidan direncimiz azalıyor ve vücudun direnci düşüyor. Glutatyonun Kovid-19 tedavisinde kullanımıyla illgili bir takım yayınlar var ama rutin kullanım için bilimsel veri yok. Glutatyon hastalık öncesi bağışıklığı desteklemek için enjeksiyon halinde verilirse faydalı olur. Kovid-19'a karşı etkinliği kesin kanıtlanmadığından 'hastalığı iyileştirir' demek doğru olmaz" diye konuştu.
GLUTATYON NEDİR?
Glutatyon vücuttaki her hücrede bulunan güçlü bir antioksidandır. Aminoasit olarak bilinen üç tip molekülden oluşur. Aminoasitler vücuttaki tüm proteinleri yapmak için farklı şekillerde birleşirler. Bu aminoasitler vücudumuzu temizler, bağışıklığımızı güçlendirir ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.
GLUTATYON HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?
Kuşkonmaz
Avokado
Ispanak
Bamya
Karnabahar
Domates
Havuç
Kavun
Greyfurt
Kabak