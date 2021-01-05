Glutatyon nedir? Glutatyon hangi besinlerde bulunur? Covid-19 üzerinde etkili mi?

GLUTATYON COVİD-19 ÜZERİNDE ETKİLİ Mİ?

Gazi Üniversitesi İmmünoloji Anabilim Dalı öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Bulut, glutatyon yönteminin koronavirüs tedavisi sırasında önleyici ve iyileştirici olduğuna dair hiçbir bilimsel veri olmadığı uyarısında bulunarak, "Tamamen uydurma ve umut tacirliğinden başka bir şey değil. Kovid-19'da vitamin ve glutatyon sadece destek amaçlı takviye olarak düşünülebilir. Vücudumuz zaten glutatyonu kendi üretiyor. Birçok alternatif tıp uzmanı glutatyonu beslenme desteği olarak satıyor. Glutatyonlu haplar ve pudra formu dediğimiz suya karıştırılan ürünler pazarlanmaya çalışılıyor. Beslenme sorunu olmayan insanların glutatyon serum takviyesine ihtiyaçları olmaz. Hap ve pudra formu zaten geçersiz bir yöntem" dedi.