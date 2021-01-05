ÇATAKLI'DAN YANIT GECİKMEDİ

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, kendisini 'yalancılıkla' suçlayan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na Twitter'dan yanıt verdi.

"YALANCI DERKEN YALANCI OLMAK"

Kaftancıoğlu'nun kendisini yalancılıkla suçlarken yalancı konumuna düştüğünü belirten Çataklı "Yalacı derken yalancı olmak…Açıklamamda sadece 2'sinin Boğazici Üniversitesi öğrencisi olduğunu söyledim, dikkatle izleyin. Ayrıca aralarında MLKP Terör Örgütü irtibatlılar var. Hani şu kurucu üyesine selam durduğunuz…" ifadelerini kullandı.