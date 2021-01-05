Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını bahane eden CHP ve HDP yandaşları üniversiteyi karıştırdı.
Olayların ardından gözaltına alınan 17 kişiden 15'inin Boğaziçi Üniversitesi'nde kayıtlı öğrenci olmadığı ortaya çıktı.
TERÖR ÖRGÜTÜ İLE BAĞLANTILI ÇIKTILAR
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde gözaltına alınan 17 kişiden 15'inin Boğaziçi Üniversitesi'nde kayıtlı öğrenci olmadığını, bazılarının MLKP ile irtibatının tespit edildiğini açıkladı.
Çataklı yaptığı açıklamada "Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleşen bir protesto gösterisi sırasında Türk polisine yönelik atılan hadsiz slogan, bizleri son derece üzdü. Polislerimize katil denmesini bizim kabul edebilmemiz ve buna sessiz kalmamız mümkün değildir." dedi.
SADECE 2'Sİ BOĞAZİÇİLİ
Bunun üzerine CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Çataklı'yı yalancılıkla suçladı. Kaftancıoğlu "İçişleri Bakanlığı sözcüsünün yalan beyanından sonra İstanbul Valiliğinin doğru ancak eksik açıklamasını, eksikliğini tamamlayarak paylaşalım" diyerek 2 öğrencinin Boğaziçi Üniversitesi mensubu olduğunu, diğerlerinin farklı üniversitelere mensup olduğunu iddia etti.
ÇATAKLI'DAN YANIT GECİKMEDİ
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, kendisini 'yalancılıkla' suçlayan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na Twitter'dan yanıt verdi.
"YALANCI DERKEN YALANCI OLMAK"
Kaftancıoğlu'nun kendisini yalancılıkla suçlarken yalancı konumuna düştüğünü belirten Çataklı "Yalacı derken yalancı olmak…Açıklamamda sadece 2'sinin Boğazici Üniversitesi öğrencisi olduğunu söyledim, dikkatle izleyin. Ayrıca aralarında MLKP Terör Örgütü irtibatlılar var. Hani şu kurucu üyesine selam durduğunuz…" ifadelerini kullandı.
TERÖRİSTE 'KOMUTAN' DEMİŞTİ
Çataklı ayrıca Kaftancıoğlu'nun terör örgütü MLKP'nin kuruculularından Hasan Ocak'a "Komutan" diyerek 'selam' durduğu gönderisini de paylaştı. Paylaşımda, Canan Kaftancıoğlu, terör örgütünün protesto gösterisinin fotoğrafına "Hasan Ocak yaşıyor. Komutana bin selam!" şeklinde tweet atmıştı.