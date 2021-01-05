Son dakika: AÖF güz dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖF sınavı ne zaman, hangi tarihte? İşte sınav takvimi

AÖF güz dönem sınavları ne zaman yapılacak sorusu hakkındaki araştırmalar özellikle yapılan son dakika açıklamasıyla birlikte çok araştırılanlar arasında yer aldı. Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin çevrim içi yapılacak güz dönemi dönem sonu sınavlarının tarihleri belirlendi. Peki, AÖF sınavı ne zaman, hangi tarihte? İşte sınav takvimine dair bilgiler...
AÖF GÜZ DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Rektörlükten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Değerli öğrencilerimiz, Açıköğretim Sistemi güz dönemi dönem sonu sınavları 1. yarıyıl dersleri ve 5. yarıyıl fark dersleri için 16-17-18 Ocak 2021, 3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri için 23-24-25 Ocak 2021 tarihlerinde çevrim içi ortamlarda yapılacaktır."
Açıklamada, Açıköğretim Sistemi ile ilgili soru ve taleplerin http://aosdestek.anadolu.edu.tr adresinden ilgili birimlere iletilebileceği bildirildi.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF SINAV TARİHLERİ
İstanbul Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından yeni yapılan duyuruya göre güz dönemi vize sınavları online olarak gerçekleştirilecek. Adaylar ara sınavlara 21 Kasım saat 06.00'dan itibaren katılım gösterebilecek. 2020-2021 eğitim öğretim yılı AUZEF ara sınavları 29 Kasım saat 23.59'a kadar devam edecek. Adaylar AUZEF online sınav sistemine esinav.istanbul.edu.tr adresinden giriş yapabilirler. İşte 2020-2021 AUZEF sınav takvimi;
Güz dönemi ara dönem sınavları 21 Kasım -29 Kasım 2020 tarihleri
Güz dönemi yarıyıl sonu sınavları 02-03 Ocak 2021 tarihlerinde,
Güz dönemi telafi sınavları 06-07 Şubat 2021 tarihlerinde,
Bahar dönemi ara sınavları 24-25 Nisan 2021 tarihlerinde,
Bahar dönemi yarıyıl sonu sınavları 12-13 Haziran 2021 tarihlerinde,
Bahar dönemi yarıyıl sonu telafi sınavları 17-18 Temmuz 2021 tarihlerinde
AUZEF mezuniyet üç ders sınavı 08 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATA AÖF ARA SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ
Atatürk Üniversitesi " DGS Ek Yerleştirme sonuçlarının, ÖSYM Başkanlığı tarafından henüz açıklanmaması nedeni ile, daha önce 16-22 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacağı ilan edilen 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı vize sınavlarının, 30 Kasım – 11 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılması kararlaştırılmıştır." açıklamasında bulundu. Sınavlar esinav.ataaof.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. İşte ATA AÖF detaylı sınav tarihleri;
Güz dönemi ara (vize) sınavı 30 Kasım-11 Aralık 2020 tarihlerinde,
Güz dönemi yarıyıl sonu (final) sınavları 02-03 Ocak 2021 tarihlerinde,
Güz dönemi bütünleme sınavı 06-07 Şubat 2021 tarihlerinde,
Bahar yarıyılı ara sınavları 03-04 Nisan 2021 tarihlerinde,
Bahar yarıyılı final sınavları 22-23 Mayıs 2021 tarihlerinde
2020-2021 yılı mezuniyet üç ders sınavları 25 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.