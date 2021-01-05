Son dakika: AÖF güz dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖF sınavı ne zaman, hangi tarihte? İşte sınav takvimi

AÖF güz dönem sınavları ne zaman yapılacak sorusu hakkındaki araştırmalar özellikle yapılan son dakika açıklamasıyla birlikte çok araştırılanlar arasında yer aldı. Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin çevrim içi yapılacak güz dönemi dönem sonu sınavlarının tarihleri belirlendi. Peki, AÖF sınavı ne zaman, hangi tarihte? İşte sınav takvimine dair bilgiler...

AÖF GÜZ DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Rektörlükten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli öğrencilerimiz, Açıköğretim Sistemi güz dönemi dönem sonu sınavları 1. yarıyıl dersleri ve 5. yarıyıl fark dersleri için 16-17-18 Ocak 2021, 3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri için 23-24-25 Ocak 2021 tarihlerinde çevrim içi ortamlarda yapılacaktır."

Açıklamada, Açıköğretim Sistemi ile ilgili soru ve taleplerin http://aosdestek.anadolu.edu.tr adresinden ilgili birimlere iletilebileceği bildirildi.