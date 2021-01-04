Reddi hakim talebi ne demek? Reddi hakim talebi nedir?

REDDİ HAKİM TALEBİ NE DEMEK?

Ceza Muhakemesi Kanunu'na (CMK), bir davaya bakan hakimin tarafsızlığını sağlamak üzere "hakimin reddi" ve "hakimin çekinmesi" olmak üzere iki müesese düzenlenmiştir.

Hakimin reddi, diğer bir deyişle reddi hakim; hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek nedenlerin veya davaya bakamayacağı ve yargılamaya katılamayacağı hallerin varlığı halinde taraflarca reddedilmesidir (CMK m.24).

Hakimin çekinmesi; hakimin davaya bakamayacağı ve yargılamaya katılamayacağı haller (görev yasağı, yasaklılık hali) ile tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebeplerin varlığı halinde kendiliğinden davaya bakmaktan çekinmesidir. (CMK m.30).

Yasaklılık hallerinin varlığı durumunda hakim kendiliğinden çekinebileceği gibi hakimin reddi de istenebilecektir.