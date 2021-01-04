Reddi hakim talebi ne demek? Reddi hakim talebi nedir? Türkiye'nin gündemine oturan ve kamuoyunda büyük ses getiren Pınar Gültekin cinayetinde yeni bir gelişme daha meydana geldi. Pınar Gültekin cinayetine ilişkin davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Gültekin ailesinin avukatı mahkeme heyetinin reddini istediklerini açıkladı. Baba Gültekin, 'bu mahkemeyi tanımıyorum' diyerek salonu terk etti. Peki reddi hakim talebi ne demek? Reddi hakim talebi nedir?
REDDİ HAKİM TALEBİ NE DEMEK?
Ceza Muhakemesi Kanunu'na (CMK), bir davaya bakan hakimin tarafsızlığını sağlamak üzere "hakimin reddi" ve "hakimin çekinmesi" olmak üzere iki müesese düzenlenmiştir.
Hakimin reddi, diğer bir deyişle reddi hakim; hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek nedenlerin veya davaya bakamayacağı ve yargılamaya katılamayacağı hallerin varlığı halinde taraflarca reddedilmesidir (CMK m.24).
Hakimin çekinmesi; hakimin davaya bakamayacağı ve yargılamaya katılamayacağı haller (görev yasağı, yasaklılık hali) ile tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebeplerin varlığı halinde kendiliğinden davaya bakmaktan çekinmesidir. (CMK m.30).
Yasaklılık hallerinin varlığı durumunda hakim kendiliğinden çekinebileceği gibi hakimin reddi de istenebilecektir.
HAKİMİN DAVAYA BAKAMAYACAĞI HALLER
Suçtan kendisi zarar görmüşse,
Sonradan kalksa bile şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında evlilik, vesayet veya kayyımlık ilişkisi bulunmuşsa,
Şüpheli, sanık veya mağdurun kan veya kayın hısımlığından üstsoy veya altsoyundan biri ise,
Şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında evlât edinme bağlantısı varsa,
Şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında üçüncü derece dahil kan hısımlığı varsa,
Evlilik sona ermiş olsa bile, şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında ikinci derece dahil kayın hısımlığı varsa,
Aynı davada Cumhuriyet savcılığı, adlî kolluk görevi, şüpheli veya sanık müdafiliği veya mağdur vekilliği yapmışsa,
Aynı davada tanık veya bilirkişi sıfatıyla dinlenmişse,
Yukardaki hususlardan birisi dahi davaya bakan hakimde bulunmakta ise bu durum karşısında Reddi Hakim hakkınızı kullanabilirsiniz. Hakimin tarafsızlığının tehlikeye düşürecek durumlar ileri aşamalarda telafisi mümkün olmayacak yaralar açabilmektedir. Reddi hakim kararını kimler isteyebilir sorusunun da cevabı yukarda saydığım maddelerden bir yada bir kaçına sahip hakimler üzerinde herkes hakimin reddi kararını isteyebilir.