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    • 03.01.2021 11:51
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    SON DAKİKA! MSB açıkladı: 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberine göre , Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında bulunan 1 /YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    MSB açıkladı! PKK'ya bir darbe daha

    , Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında bulunan 1 /YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    İşte MSB'den yapılan o açıklama
    Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! MSB açıkladı: 3 terörist daha etkisiz hale getirildi