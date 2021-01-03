SON DAKİKA! MSB açıkladı: 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında bulunan 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İşte MSB'den yapılan o açıklama

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.