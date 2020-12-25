Kurum, "Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm, deprem dönüşümü diyoruz. Her yıl 300 bin konut, 5 yılda 1,5 milyon acil öncelikli dönüştürülmesi gereken konutu dönüştürerek, ülkemizi, şehirlerimizi depreme hazır hale getirmek için gecemizi gündüzümüze katarak, canla başla çalışıyoruz." mesajını verdi.