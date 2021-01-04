4 Ocak 2021 İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde? İstanbul'da sular ne zaman gelecek, kesinti kaç saat sürecek?

4 Ocak Pazartesi günü yaşanacak olan su kesintileri bazı ilçelerde gün boyu devam edecek. İSKİ planlı kesintileri resmi sitesinden duyururken kesintilerin 30 saati bulacağını belirtti. Musluklarından su akmadığını gören vatandaşlar güncel kesinti programını merak etmeye başladı. Peki Sular ne zaman gelecek? Tam 30 saat sürecek! İSKİ 4 Ocak 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi ve detaylar…

SULAR NE ZAMAN GELECEK? HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

İSKİ tarafından yapılan bilgilendirme ise şu şekilde;

Çalışma nedeniyle Esenyurt'ta Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, S. Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar, Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt mahallelerinde kesinti olacak.