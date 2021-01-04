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    • 04.01.2021 13:49
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    4 Ocak 2021 İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde? İstanbul'da sular ne zaman gelecek, kesinti kaç saat sürecek?

    ( ) su kesintisi programını duyurdu. yaşayan ilçelerin listesi paylaşıldı. Bu haber üzerine sabah saatlerinden itibaren su kesintisine maruz kalan vatandaşlar suların ne zaman geleceğini merak etmeye ve araştırmaya başladı. Son dakika bilgisine göre, İstanbul'un 6 ilçesinde süren su kesintisi yaşanacak. Peki, 4 Ocak İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde? İstanbul'da sular ne zaman gelecek, kesinti kaç saat sürecek? İşte son dakika haberi hakkında detaylı bilgiler...

    4 Ocak 2021 İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

    İSKİ su kesintisi arıza programını duyurdu. İlgili kurumun resmi sitesinde güncel olarak duyurduğu programa göre, İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak.

    4 Ocak Pazartesi günü yaşanacak olan su kesintileri bazı ilçelerde gün boyu devam edecek. İSKİ planlı kesintileri resmi sitesinden duyururken kesintilerin 30 saati bulacağını belirtti. Musluklarından su akmadığını gören vatandaşlar güncel kesinti programını merak etmeye başladı. Peki Sular ne zaman gelecek? Tam 30 saat sürecek! İSKİ 4 Ocak 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi ve detaylar…

    SULAR NE ZAMAN GELECEK? HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

    İSKİ tarafından yapılan bilgilendirme ise şu şekilde;

    Çalışma nedeniyle Esenyurt'ta Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, S. Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar, Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt mahallelerinde kesinti olacak.

    Başakşehir'de, Bahçeşehir 1. ve 2. Kısıma, Avcılar'da Yeşilkent mahallesine, Büyükçekmece'de Karaağaç mahallesine, Arnavutköy'de Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır'a, Çatalca'da ise Bahsayiş mahallelerine 05 Ocak 2021 Salı günü 21.00 ile 07 Ocak 2021 Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle su verilemeyecek.

    İSKİ SU KESİNTİSİ 4 OCAK 2021

    İlçe : Bağcılar
    Etkilenen Mahalleler : Çınar Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 04.01.2021 11:19
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Arıza Kesinti
    İlçe : Başakşehir
    Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 04.01.2021 11:44
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Arıza Kesinti
    İlçe : Beykoz
    Etkilenen Mahalleler : Yalıköy Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 04.01.2021 11:23
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Arıza Kesinti
    İlçe : Beylikdüzü
    Etkilenen Mahalleler : Yakuplu Mah
    Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
    Başlama Tarihi : 04.01.2021 11:07
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Arıza Kesinti
    İlçe : Çekmeköy
    Etkilenen Mahalleler : Çatalmeşe Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 04.01.2021 11:09
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Arıza Kesinti
    İlçe : Çekmeköy
    Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 04.01.2021 12:59
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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    Haberler Güncel 4 Ocak 2021 İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde? İstanbul'da sular ne zaman gelecek, kesinti kaç saat sürecek?