30 saati bulacak! İSKİ İstanbul su kesintisi ne zaman? İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde saat kaçta?

İSKİ İstanbul su kesintisi ne zaman? İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde? İstanbul'un toplam 6 ilçesinde birçok mahalleye su verilemeyecek. Binlerce kişiyi etkileyecek kesintinin ne zaman olacağı ise merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapacağı çalışmanın detayları belli oldu. Peki İSKİ İstanbul su kesintisi ne zaman saat kaçta başlayacak?