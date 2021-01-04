Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.01.2021 13:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.01.2021 13:34
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Terör örgütü PKK/YPG'nin hain taktiği deşifre edildi: Motosikleti süren bile nerede olduğunu bilmiyor

    Son dakika haberi! PKK/YPG'nin artan sızma girişimlerine izin vermeyen güvenlik güçleri, örgütün 'deki hain saldırı taktiğini de deşifre etti. Teröristler bomba düzeneği koydukları araca anlık görüntü, ses ve konum bilgisi veren yeni sistemler yerleştiriyor.

    Terör örgütü PKK/YPG'nin hain taktiği deşifre edildi

    Saldırı ve sızma girişimlerinde başarılı olamayan terör örgütü her yolu deniyor. Bomba koydukları araca sistem kuran teröristler, anlık görüntü, ses ve konum takibi yapıyor. Telefon düzenekli bombayı böylelikle kilometrelerce uzaklıktan patlatabiliyorlar.



    Rasulayn'da Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt ile Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'ın şehit edilmesinde de aynı sistemin izleri bulundu. Deşifre edilen o hain planın detaylarına ulaşıldı.

    MOTOSİKLETİN FARINDAN TELEFON ÇIKTI
    Barış Pınarı bölgesindeki kontroller sırasında bomba düzenekli bir motosiklet bulundu. Ekipler, oturma selesinin altında ve yakıt tankında el yapımı patlayıcı ve telefon düzeneği ele geçirdi. Motosikletin farına gizlenmiş bir telefon daha buldu.

    ANLIK SES VE GÖRÜNTÜ UYGULAMASI İLE ADIM ADIM İZLEMİŞLER
    Bilişim uzmanlarının incelemesinde, telefona indirilmiş mobil uygulama fark edildi. Uygulama sayesinde, bombalı aracın bulunduğu yerden anlık görüntü, ses ve konum bilgisinin kesintisiz alındığı tespit edildi.

    Örgüt yöneticilerinin, bombalı araçta sürücünün dahi bilmediği bir yere sistemi yerleştirdikleri, istedikleri noktada ise patlattıkları saptandı.


    TRT'nin haberine göre, örgütün hain taktiği 10 Aralık 2020 tarihinde Rasulayn'da Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt ile Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'ın şehit edilmesinde de kullandığına dair izler bulundu. Şehit yüzbaşının araçtan indiğini gördükleri anda eylemi gerçekleştirdikleri değerlendiriliyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel SON DAKİKA: Terör örgütü PKK/YPG'nin hain taktiği deşifre edildi: Motosikleti süren bile nerede olduğunu bilmiyor