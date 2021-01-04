SON DAKİKA: Terör örgütü PKK/YPG'nin hain taktiği deşifre edildi: Motosikleti süren bile nerede olduğunu bilmiyor

Örgüt yöneticilerinin, bombalı araçta sürücünün dahi bilmediği bir yere sistemi yerleştirdikleri, istedikleri noktada ise patlattıkları saptandı.



TRT'nin haberine göre, örgütün hain taktiği 10 Aralık 2020 tarihinde Rasulayn'da Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt ile Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'ın şehit edilmesinde de kullandığına dair izler bulundu. Şehit yüzbaşının araçtan indiğini gördükleri anda eylemi gerçekleştirdikleri değerlendiriliyor.