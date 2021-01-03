Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 3 Ocak koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu.
Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 941 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 877 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti.
Detaylar gelecek...
2 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU
1 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU
31 ARALIK 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU
30 ARALIK 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU
29 ARALIK 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU
28 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
27 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
26 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
25 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
24 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
23 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
22 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
21 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
20 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
19 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
18 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
17 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
16 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU