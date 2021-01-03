Onlar yalan söyledikçe biz deşifre edeceğiz... CHP ve HDP'li isimlerle birlikte FETÖ'cülerin de sık sık ortaya attığı yalanlar bu hafta da hız kesmedi.
Gerek yandaş medya aracılığıyla gerek CHP'li ve HDP'li isimlerin ortaya attığı yalan iddialarla algı oluşturmaya çalışırken her defasında rezil olan isimler bu haftada sahneye çıktı.
YALANLARI DEŞİFRE ETTİK
Bu hafta CHP, HDP'li isimlerin yanında FETÖ yayın organlarının ortaya attığı: 'Çin'den alınan koronavirüs aşısı için aracı firma kullanıldı', 'Somali'de Türk askerlerine saldırı', 'Polis bir lohusa anneyi gözaltına almak istiyor' gibi birçok yalanı deşifre ettik. İşte haftanın yalanları ve gerçekler...
İŞTE HAFTANIN YALANLARI
CHP'li Murat Emir'in 'Çin'den alınan koronavirüs aşısı için aracı firma kullanıldı' iddiası ortaya çıkan belge ile yalanlandı
CHP'Lİ BAŞARIR'IN İDDİASI YALAN ÇIKTI
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel'e 38 milyon 980 TL ödediği iddiaları yalan çıktı.
HDP'Lİ GERGERLİOĞLU'NUN YALANI
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu yine FETÖ'cülerin sesi olmaya çalışarak, sosyal medya hesabından algı operasyonu yürüttü. Gergerlioğlu 2019 yılından bu yana iki farklı ByLock hesabıyla kullanıcı olarak aranan Hacer Yıldırım'ın küvözde bebeği dururken gözaltına alınmaya çalışıldığını öne sürdü. Olayın aslı ise yine çok farklı çıktı.
İşte diğer yalanlar
'Somali'de Türk askerlerine saldırı' yalanı
CHP'li Veli Ağbaba'nın 'zihinsel engelli kıza tecavüz ettiler' iddiası yalan çıktı.
FETÖ'nün yayın organı Tr724'ün 'Çin'den Türkiye'ye gelen aşı Çin'de yasak' iddiası yalan çıktı.