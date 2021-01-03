Onlar yalan söyledikçe biz deşifre edeceğiz... CHP ve HDP'li isimlerle birlikte FETÖ'cülerin de sık sık ortaya attığı yalanlar bu hafta da hız kesmedi.

Gerek yandaş medya aracılığıyla gerek CHP'li ve HDP'li isimlerin ortaya attığı yalan iddialarla algı oluşturmaya çalışırken her defasında rezil olan isimler bu haftada sahneye çıktı.