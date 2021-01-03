Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, depremin Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana geldiği bildirildi. 4.3 büyüklüğündeki deprem saat 17.17'de olurken depremin derinliği ise 5.0 km. olarak açıklandı.

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KANDİLLİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.01.03 17:17:33 38.3852 39.0782 5.0 -.- 4.2 4.3 KALABA-SİVRİCE (ELAZIĞ) İlksel

2021.01.03 17:14:20 37.7017 27.0873 5.0 -.- 2.1 -.- KUŞADASI KORFEZİ (EGE DENİZİ) İlksel

2021.01.03 17:08:50 38.4570 39.2122 5.0 -.- 2.5 2.5 DEDEYOLU-SİVRİCE (ELAZIĞ) İlksel

2021.01.03 16:30:28 38.4955 39.2415 5.0 -.- 3.4 3.3 GOZEBAŞI-(ELAZIĞ) İlksel

2021.01.03 16:13:05 38.4632 25.4605 5.3 -.- 3.3 3.5 EGE DENİZİ İlksel

2021.01.03 15:38:20 37.8917 26.4315 3.6 -.- 1.9 -.- EGE DENİZİ İlksel

2021.01.03 14:14:05 37.8985 26.2513 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENİZİ İlksel

2021.01.03 14:12:40 37.8662 26.4152 3.7 -.- 3.0 2.9 ONİKİ ADALAR (AKDENİZ) İlksel

2021.01.03 13:54:44 37.1372 36.1788 5.1 -.- 2.3 -.- CEVDETİYE-(OSMANİYE) İlksel

2021.01.03 13:35:55 34.2228 25.5318 5.0 -.- 2.6 -.- GİRİT ADASI AÇIKLARI (AKDENİZ) İlksel

2021.01.03 13:23:49 37.8677 26.9792 3.8 -.- 2.0 -.- KUSADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) İlksel

2021.01.03 13:18:11 37.9233 26.8877 12.4 -.- 1.6 -.- KUSADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) İlksel

AFAD'A GÖRE 4.2

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat: 17.17 sıralarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 8.5 kilometre olarak bildirildi.

Kent merkezinde de deprem hafif hissedildi.

YARIM SAAT ÖNCE DE YAŞANDI

Öte yandan yine AFAD'ın verdiği son dakika bilgisine göre yarım saat kadar önce yine bir sarsıntı yaşandı.

Bu depremle ilgili bilgiler de şöyle;

Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat: 16.30 sıralarında Sivrice ilçesi merkez üssü olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 8.58 kilometre olarak bildirildi. Kent merkezinde de deprem hafif hissedildi.

ART ARDA 3 DEPREM

İlk deprem saat 16.30'da 3.6 büyüklüğünde oluştu. Merkez üssü Sivrice ilçesi olan deprem yerin 8 km altında kaydedildi.

İkinci deprem ise saat 17.08'de meydana geldi. Yerin 3 km derinliğinde oluşan depremin büyüklüğü 2.8 olarak kaydedildi.