Cem Yılmaz devlete karşı gerçek dışı bilgiler vererek SMA hastalarını kullanması ve siyasi yandaşlarıyla organize hareket etmesi gündeme oturdu.
ÇÜRÜMÜŞ BİR HAYATLA TOPLUMA ROL MODEL OLAMAZSIN
Bu milletle hiçbir ortak paydaşı bulunmayan kendisinden oldukça küçük kadınlarla boy gösteren, en yakın arkadaşıyla, özel hayatıyla çürümüşlüğü temsil eden Yılmaz'ın toplum yararı kılıfını kullanması ikiyüzlülük olarak görülüyor.
OLMUYOR CEM ARTIK GRAM MİMİK KIPIRDAMIYOR
İktidara karşı girişilen her kötü organizasyona katkı sağlayan Cem Yılmaz, olağandışı olayla ilgili kendisini alakasız bir şekilde savunmaya çalıştı.
Tepkileri çarpıtmaya çalışan ilk tweeti şöyle;
"Tamam yine siz haklısınız. Bildiğiniz gibi yapın sevgili kardeşim. Ben belediyeden 2.754 lira aldım o yüzden tweet attım. Geçen hafta da 3 aile şahsen yardım istemişti, yaptım. Meğer büyük bir oyun varmış yalan söylüyorlarmış.Uyardıgınız için tesekkürler. Sagolun.Bir daha yapmam.
Sosyal medyada on binlerce tepki göre Yılmaz işi sulandırmaya çalıştı.
Yılmaz'ın "Bir diğer ciddiyetsiz konu da, benim Kaz Dağlarında villam var. Adresi belliyse yazarsanız memnun olurum nerede villam gidip yerleşeyim bari. Boş durmasın. Athena Gökhan'a yakın mı ? Büyük resmin tam neresinde?" sözleri tepkilerin tuzu biberi oldu..
KILIÇDAROĞLU'YLA ÇOK MUTLU