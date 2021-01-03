Cem Yılmaz devlete karşı gerçek dışı bilgiler vererek SMA hastalarını kullanması ve siyasi yandaşlarıyla organize hareket etmesi gündeme oturdu.

ÇÜRÜMÜŞ BİR HAYATLA TOPLUMA ROL MODEL OLAMAZSIN

Bu milletle hiçbir ortak paydaşı bulunmayan kendisinden oldukça küçük kadınlarla boy gösteren, en yakın arkadaşıyla, özel hayatıyla çürümüşlüğü temsil eden Yılmaz'ın toplum yararı kılıfını kullanması ikiyüzlülük olarak görülüyor.

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OLMUYOR CEM ARTIK GRAM MİMİK KIPIRDAMIYOR

İktidara karşı girişilen her kötü organizasyona katkı sağlayan Cem Yılmaz, olağandışı olayla ilgili kendisini alakasız bir şekilde savunmaya çalıştı.

Tepkileri çarpıtmaya çalışan ilk tweeti şöyle;