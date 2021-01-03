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    • 03.01.2021 22:31
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    Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklama: SMA'lı evlatlarımız üzerinden yürütülen kirli kampanyaya iyi niyetli hiç kimsenin alet olmaması gerekir

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı : İlaç şirketlerinin baskısı ile çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Ülkemizde görülmeyene, mevcut tüm hastalarımız tedavi edilene kadar mücadelemiz devam edecektir.

    Kirli kampanyaya alet olmayın

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı : İlaç şirketlerinin baskısı ile çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Ülkemizde görülmeyene, mevcut tüm hastalarımız tedavi edilene kadar mücadelemiz devam edecektir.

    Detaylar gelecek...

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    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklama: SMA'lı evlatlarımız üzerinden yürütülen kirli kampanyaya iyi niyetli hiç kimsenin alet olmaması gerekir