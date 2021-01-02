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    Son dakika: 2 Ocak 2021 tarihli vaka ve vefat tablosunu duyurdu | Kovid-19'da son durum

    Son dakika haberi... , 02 Ocak 2021 tarihli yeni tip (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını duyurdu. İşte 'de nda son 24 saat...

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı, 02 Ocak 2021 tarihli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını duyurdu.



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    1 OCAK 2021



    31 ARALIK 2020

    30 ARALIK

    29 ARALIK 2020
    Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 805 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.783 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısında düşüş devam ediyor. Düşüş hızında yavaşlama olsa da ağır hasta sayımız da düşmeye devam ediyor. Kısıtlamalar sonuç veriyor. Aşıdan da sonuç alana kadar sabırla tedbirlere uymalıyız." ifadelerine yer verdi.

    28 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    27 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    26 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    25 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    24 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    23 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    22 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    21 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    20 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    19 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    18 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    17 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    16 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    15 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 2 Ocak 2021 tarihli koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu | Kovid-19'da son durum