Zeytin Dalı Harekatı Bölgesinde yer alan Cinderes ilçe merkezinde bombalı araç ile saldırı düzenlendi.



Konuya ilişkin açıklama yapan Hatay Valiliği, "Cinderes ilçe merkezinde plakası ve sahibi belirlenemeyen araçta meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 10 sivil vatandaş (2 kadın, 1 erkek ağır yaralı) yaralanmıştır" ifadelerine yer verdi.









İşte Hatay Valiliğinden yapılan açıklama;



02.01.2021 günü saat 16.05 sıralarında ZDH Bölgesinde bulunan Cinderes ilçe merkezinde plakası ve sahibi belirlenemeyen araçta meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 10 sivil vatandaş (2 kadın, 1 erkek ağır yaralı) yaralanmıştır. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





RASULAYN'A DA SALDIRDILAR

Öte yandan gün içinde Rasulayn ilçe merkezinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetmiş, 4 sivil yaralanmıştı.

Güvenlik kaynakları, söz konusu saldırıları terör örgütü PKK/PYD'nin düzenlediği üzerinde duruyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'e bağlı Cinderes belde merkezi 8 Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarıldı.