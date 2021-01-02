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    • 02.01.2021 12:16
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    'ya 2020 yılındaki katılım örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984’ün de altında kaldı

    Son dakika haberi... Bakan Soylu, "’nin topyekün ile mücadelesinin geldiği nokta. Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984’ün de altında kaldı. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kararlılığın bir sonucudur..." dedi.

    PKK'da büyük çöküş!

    İçişleri Bakanı , terör örgütü 'ya 2020 yılındaki katılımın, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984'ün de altında kalarak 52 kişi olduğunu açıkladı.



    Bakan Soylu, 'nin topyekün PKK ile mücadelesinde geldiği noktayı Twitter hesabından paylaşarak, "Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984'ün de altında kaldı; sayı 52. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kararlılığın bir sonucudur" ifadelerini kullandı..

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