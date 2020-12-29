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    • 29.12.2020 21:30
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    İçişleri Bakanlığı duyurdu: İkna edilen 'lı 2 terörist teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu 'lı 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Açıklamada, "2020 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla PKK/ terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 243'e yükseldi." bilgisine yer verildi.

    AA
    İkna edilen PKK'lı teröristler teslim oldu

    Terör örgütü 'da çözülme sürüyor.

    2 TERÖRİST TESLİM OLDU
    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu, 'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

    Teslim olan örgüt mensuplarının 2012 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve 'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

    Açıklamada, "2020 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 243'e yükseldi." bilgisine yer verildi.

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