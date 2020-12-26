PKK'nın üst düzey kadrosunun birer birer etkisiz hale getirildiği Kıran, Kapan ve Yıldırım operasyonlarında sağlanan müthiş başarı ve Diyarbakır'da çocuklarını teröre kurban etmemek için nöbet tutan annelerin direnişi meyvelerini veriyor. Teslim olanların dağda örgüt içinde yaşanan tecavüz ve infazları itiraf etmesiyle artık herkesin gerçek yüzünü gördüğü terör örgütü PKK son demlerini yaşıyor. Güvenlik güçlerinin kararlı ve başarılı operasyonlarıyla kırsalda eylem yapamaz hale gelen terör örgütü çöküş sürecine girdi. Gençler de artık PKK'nın tuzağına düşmüyor. Bu nedenle terör örgütü dağa götürecek eleman bulamıyor.



5 İLDE SIFIRA İNDİ

Hakkari, Tunceli, Bitlis, Muş, Batman, Bingöl'den 2020'de hiç katılım olmadı. Örgütün, bir dönem kale olarak gördüğü Diyarbakır'dan geçen yıl 12 kişi katılırken, bu yıl sayı 9'a düştü. Geçen yıl 11 kişinin katıldığı Van'dan, bu yıl sadece 4 kişi katıldı. Geçen yıl 3'er kişinin katıldığı Şırnak ve Mardin'den ise bu yılki katılım 2'şer kişi kaldı. 2014'te PKK'ya katılım 5 bin 558 iken bu rakam, 2015'te 3 bin 884'e düştü. 2016'da iyice hızlanan ivmeyle 703'e, 2017'de 161'e, 2018'de 136'ya, 2019'da 130'a indi. 2020 yılında örgüte katılanların sayısı ise 52'de kaldı. Örgüte katılım hızla düşerken, başarılı operasyonlara, çocukları dağa kaçırılan annelerin vicdanlara dokunan eylemi ve güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları da eklenince, teslim olanlar da giderek artıyor. Sadece bu yıl 241 örgüt üyesi teslim oldu. Örgütün yurt içindeki terörist sayısı 2017'de 2 bin 475-2 bin 780 civarındayken, 2018'de yüzde 69 azalışla 755-876 aralığına, 2019'da 500'ün altına, 2020'de ise 320'ye kadar düştü.



'HAKKÂRİ ÇOK HUZURLU'

Hakkâri Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, "Hakkâri, tarihinin en huzurlu ve en sakin dönemini yaşıyor. 2020'de bir kişi dahi terör örgütüne katılmadı. Güvenlik güçlerimizin başarılı çalışmaları sonucu terör örgütüne büyük darbe indirildi. Şu anda ne Hakkâri'nin merkezinde, ne ilçelerinde, ne köylerinde, ne mezralarında, insanların 'terör' diye bir gündemi yok" dedi.



İŞTE UMUT VEREN TABLO

Hakkâri: 2019'da 9 kişi katıldı. 2020'de ise hiç katılım olmadı.

Diyarbakır: 2019'da 12 kişi örgüte katıldı. 2020'de 9 kişi katıldı.

Tunceli: 2019 ve 2020'de örgüte hiç katılım olmadı.

Bitlis: 2019 ve 2020'de örgüte hiç katılım olmadı.

Van: 2019'da 11 kişi, 2020'de ise sadece 4 kişi katıldı.

Mardin: 2019'da 3 kişi, 2020'de ise 2 kişi katıldı.

Batman: 2019'da 5 kişi örgüte katılırken 2020'de ise hiç katılım olmadı.

Bingöl: 2019 ve 2020'de örgüte katılım olmadı.

Muş: 2019 ve 2020'de örgüte katılım olmadı.

Şırnak: 2019'da 3, 2020'de ise 2 kişi katıldı.