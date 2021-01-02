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    • 02.01.2021 11:42
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    ’den uçuşlarına ilişkin son dakika açıklaması

    Son dakika haberi... , çıkışlı varışlı yolcu gelişlerinin durdurulduğunu ve İngiltere varışlı uçuşlarının yanı sıra İngiltere çıkışlı transit seferlerin planlandığı şekilde devam edeceğini açıkladı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada "Konu hakkında yeni gelişmeler ve güncel bilgiler, web sitemizden veya sosyal medya hesaplarımızdan paylaşılmaya devam edecektir” ifadelerine yer verildi.


    Sağlık Bakanı , dün akşam saatlerinde mutasyona uğramış 15 vakasının tespit edilmesi nedeniyle 'ye gerçekleştirilen seferlerin durdurulduğunu açıklamıştı. Bugün de 'ndan () konuya ilişkin bir açıklama geldi. THY, İngiltere çıkışlı ve varışlı yolcu gelişlerinin durdurulduğunu açıkladı.



    AÇIKLAMA SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPILDI
    Türk Hava Yolları'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Resmi otoritelerce alınan karar uyarınca, İngiltere çıkışlı Türkiye varışlı yolcu gelişleri durdurulmuştur. Türkiye çıkışlı İngiltere varışlı uçuşlarımız, İngiltere çıkışlı-başka ülke varışlı(transit) planlandığı şekilde devam etmektedir. Bilet değişikliği ve diğer talepleriniz için 444 08 49 numaralı çağrı merkezimizden veya biletinizi satın aldığınız acenteye başvurarak gerçekleştirebilirsiniz. Konu hakkında yeni gelişmeler ve güncel bilgiler, web sitemizden veya sosyal medya hesaplarımızdan paylaşılmaya devam edecektir" açıklamasına yer verildi.

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