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    SON DAKİKA DEPREM: 'de korkutan deprem! 4 büyüklüğünde deprem ile sallandılar

    Son dakika deprem haberi... Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.25'te merkez üssü 'nin açıkları olan 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

    AA
    İzmir'de korkutan deprem!

    Son dakika deprem haberi... 'de korkutan deprem. 4 büyüklüğünde deprem ile sallandılar.

    Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.25'te merkez üssü 'nin İzmir açıkları olan 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

    Deniz yüzeyinin 6,84 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün İzmir'in ilçesine 19,49 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA DEPREM: İzmir'de korkutan deprem! 4 büyüklüğünde deprem ile sallandılar