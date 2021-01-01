Son dakika deprem haberi... İzmir'de korkutan deprem. 4 büyüklüğünde deprem ile sallandılar.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.25'te merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir açıkları olan 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 6,84 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün İzmir'in Urla ilçesine 19,49 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 2, 2021
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 19.49 km. Urla (Izmir)
Tarih-Saat : 02.01.2021, 05:25:24 TSİ
Enlem : 37.9336 N
Boylam : 26.6623 E
Derinlik : 6.84 km
Detay : https://t.co/HXGPvwOdCB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi