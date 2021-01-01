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İki şehri birbirine bağlayacak! Dev proje yarın açılıyor | Kömürhan Köprüsü'nde büyük gün

Elazığ ile Malatya'yı birbirine bağlayacak olan ve tamamen yerli ve milli kaynaklar kullanılarak yapımı tamamlanan Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli yarın hizmete açılıyor.

01.01.2021 09:37 - Son Güncelleme: 01.01.2021 09:51
İki şehri birbirine bağlayacak! Dev proje yarın açılıyor | Kömürhan Köprüsü'nde büyük gün

Türk mühendis ve işçilerince, tamamen yerli ve milli kaynaklar kullanılarak hayata geçirilen, Elazığ ile Malatya'nın ulaşım ihtiyacını karşılayacak olan 5 bin 155 metre uzunluğundaki "Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli" yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla açılacak.

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İki şehri birbirine bağlayacak! Dev proje yarın açılıyor | Kömürhan Köprüsü'nde büyük gün

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, taşıt trafiğine 2x2 şeritle hizmet verecek, ters-Y tipi kule olarak tasarlanan Kömürhan Köprüsü, 168,5 metrelik tek pilon ve 380 metrelik orta açıklığıyla dünya literatüründe dördüncü sırada yer aldı.

İki şehri birbirine bağlayacak! Dev proje yarın açılıyor | Kömürhan Köprüsü'nde büyük gün

Orta açıklığı 25 adet çelik segmentten oluşan ve gergin eğik askılı projelendirilen köprünün yapımında 42 adet (2x21) kablo imalatı gerçekleştirildi, inşasında Eyfel Kulesi'ndeki kadar, yaklaşık 7 bin ton çelik kullanıldı.

İki şehri birbirine bağlayacak! Dev proje yarın açılıyor | Kömürhan Köprüsü'nde büyük gün

Kömürhan Köprüsü ve Tüneli, yapım, tasarım ve kontrolünde yüzde 100 yerli ve milli kaynaklar kullanılarak tamamen Türk mühendis ve işçileri tarafından inşa edildi.

İki şehri birbirine bağlayacak! Dev proje yarın açılıyor | Kömürhan Köprüsü'nde büyük gün

Projeyle doğu-batı, güney-kuzey aksında önemli bir noktada bulunan Elazığ ve Malatya'nın günden güne gelişimine bağlı olarak ortaya çıkan ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak, D-300 Devlet Yolu'nun ulaşım standartlarını artırarak, konforlu seyahat imkanını tesis etmek amaçlandı.

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