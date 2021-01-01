İki şehri birbirine bağlayacak! Dev proje yarın açılıyor | Kömürhan Köprüsü'nde büyük gün

Türk mühendis ve işçilerince, tamamen yerli ve milli kaynaklar kullanılarak hayata geçirilen, Elazığ ile Malatya'nın ulaşım ihtiyacını karşılayacak olan 5 bin 155 metre uzunluğundaki "Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli" yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla açılacak.