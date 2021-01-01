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    yeni yılın ilk gününde "eda 2020" başlıklı manşetle okuyucuları ile buluştu

    1 Ocak 2021 tarihli 'nin birinci sayfası EDA 2020 başlığıyla okuyucuları ile buluştu. Gazetenin, manşetten 2020 yılında yaşanan önemli gelişmelere yer vermesi dikkatlerden kaçmadı. İşte gazetenin dikkat çeken o manşeti...

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    2020 birçok kişinin "bitsin artık" dediği bir yıl oldu. Bu yıla, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını damgasını vurdu. Pandemiden kaynaklı 1,81 milyon kişi hayatını kaybederken toplam vaka sayısı 83 milyon olarak kayıtlara geçti.



    Öte yandan 1 Ocak 2021 tarihli Takvim Gazetesi'nin birinci sayfası ELVEDA 2020 başlığıyla okuyucuları ile buluştu.

    Gazetenin, manşetten 2020 yılında yaşanan önemli gelişmelere yer vermesi dikkatlerden kaçmadı.




    Koronavirüs salgınından spor ve magazin dünyasını sarsan ölümlere, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasından Türkiye'nin tarihi doğal gaz keşfine kadar Türkiye ve dünya gündemine damga vuran önemli olaylara yer verildiği Takvim Gazetesi'nin 1 Ocak 2021 tarihli manşetinde Azerbaycan'ın tarihi Karabağ Zaferi ve ABD seçimlerine genişçe yer verildi.

    İşte Takvim Gazetesi'nin 1 Ocak 2021 tarihli o manşeti;

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Güncel TAKVİM Gazetesi yeni yılın ilk gününde "Elveda 2020" başlıklı manşetle okuyucuları ile buluştu