



2020 birçok kişinin "bitsin artık" dediği bir yıl oldu. Bu yıla, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını damgasını vurdu. Pandemiden kaynaklı 1,81 milyon kişi hayatını kaybederken toplam vaka sayısı 83 milyon olarak kayıtlara geçti.