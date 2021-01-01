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    yeni yılın ilk koronavirüs vaka tablosunu duyurdu | 01 Ocak 2021 Kovid-19'da son durum

    , 01 Ocak 2021 tarihli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını duyurdu. 'de son 24 saatte 158 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 203 kişinin testi pozitif çıktı, 212 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı ,"Aktif , ağır hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Kayıplarımızda düşme eğilimi başladı. Ağır hasta sayısındaki azalışa bağlı olarak kayıplarımız azalacak" ifadelerini kullandı.

    Koronavirüste son durum

    Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 203 kişinin testi pozitif çıktı, 212 kişi hayatını kaybetti.

    Ağır hasta sayısı 3 bin 891 oldu, 14 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 114 bin 760'a yükseldi.



    AĞIR HASTA SAYISI DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 1.908 hastamız var. Aktif vaka sayısı, ağır hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Kayıplarımızda düşme eğilimi başladı. Ağır hasta sayısındaki azalışa bağlı olarak kayıplarımız azalacak. Salgının yıkıcı etkisinin azalacağına inanıyorum" açıklamasında bulundu.



    31 ARALIK 2020

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    Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 805 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.783 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısında düşüş devam ediyor. Düşüş hızında yavaşlama olsa da ağır hasta sayımız da düşmeye devam ediyor. Kısıtlamalar sonuç veriyor. Aşıdan da sonuç alana kadar sabırla tedbirlere uymalıyız." ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Güncel Sağlık Bakanlığı yeni yılın ilk koronavirüs vaka tablosunu duyurdu | 01 Ocak 2021 Kovid-19'da son durum