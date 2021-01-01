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    • 01.01.2021 17:07
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    SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan dünya liderlerine yeni yıl tebriği

    Son dakika haberine göre, Başkan , dünya liderleri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan ile liderler, karşılıklı olarak yeni yıl tebriğinde bulundu.

    DHA
    Başkan Erdoğan'dan dünya liderlerine yeni yıl tebriği

    Başkan ile liderler arasında yeni yıl tebriği.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan ile liderler, karşılıklı olarak yeni yıl tebriğinde bulundu. Görüşmelerde, yeni yılda da ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan dünya liderlerine yeni yıl tebriği