



"Pandemi sürecinde en fazla etkilenen şehirlerden biri Kahramanmaraş oldu. Özellikle ekim ve kasım aylarında PCR pozitif vaka sayıları pik yaptı, 4 haneli saylara çıktı. O dönemde Sağlık Bakanımız, Kahramanmaraş'taki tehlikeyle ilgili uyarı yapmıştı. Kahramanmaraş'ta çok yoğun çalışmalar yapıldı bu sayıların düşürülmesi için ve kısmen de başarılı oldu. O dönem de hastanelerimiz yoğunluk seviyesine ulaştı. Hastalarımızdan çok sıkıntı yaşayanlar oldu. Hem Covid hem de Covidin dışında hastalığı olanlar sıkıntı yaşadı.