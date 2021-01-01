Bilim Kurulu üyesinden flaş karantina açıklaması: Çocuklar ile aynı evde kalabilirler!

HAVA SOĞUK OLSA DAHİ ODAYI HAVALANDIRIN

Evde koronavirüs hastası bulunan diğer bireyler için de uyarılarda bulunan Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, şöyle konuştu:

"Bunun için tam bir izolasyon gerekiyor. Hastanın ayrı bir odada kalması önemli. Evin diğer alanlarına geçmesi gerektiğinde maske takıp, mümkün olduğu kadar elinin dezenfeksiyonunu sağlaması önemli. Havlu, yastık gibi ortak eşyaların da ayrılması gerekir. Hastanın odası bu kış günlerinde soğuk olsa bile zaman zaman havalandırılması sağlanmalıdır. Bunlara dikkat edildikten sonra tedirgin olmaya gerek yok."