Peş peşe gelen istifalarla sarsılan Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Gelecek Partisi bu kez de gasp skandalıyla gündemde.
Alınan bilgiye göre, Gelecek Partisi Adana İl Başkanı Kenan Akkaya ile kardeşleri Ertuğrul Akkaya ve Erkan Akkaya yaklaşık 28 bin lira alacakları bulunan M.E'nin merkez Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi'ndeki iş yerine gitti.
ZORLA HAVALE YAPTILAR VE ARACI GASP ETTİLER
Burada çıkan tartışmada M.E'nin dizüstü bilgisayarına zarar veren şüpheliler, cep telefonundan da kendilerine zorla 10 bin lira havale ettirdikten sonra iş yeri sahibinin aracını alıp ayrıldı.
M.E'nin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince Gelecek Partisi İl Başkanı Kenan Akkaya ve 2 kardeşi, gasbettikleri araçla Bakımyurdu Caddesi'nde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklandı.
İZMİR'DE KURŞUNLAMA
Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik'in aracına ateş açılmış. Yakalanan şüphelinin Gelecek Partisi İzmir İl Başkan Yardımcısının kardeşi olduğu ortaya çıkmıştı.