Alınan bilgiye göre, Gelecek Partisi Adana İl Başkanı Kenan Akkaya ile kardeşleri Ertuğrul Akkaya ve Erkan Akkaya yaklaşık 28 bin lira alacakları bulunan M.E'nin merkez Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi'ndeki iş yerine gitti.