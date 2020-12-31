Yılbaşı kutlamak günah mı? Milli Piyango haram mı, neden haram?

DİB (Diyanet İşleri Başkanlığı) 70 milyon TL'lik milli piyango ikramiyesi için 'piyango haramdır' fetvasını vermişti. Daha öncesinde yayınlanan bir fetvaya göre, 'Şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır' açıklamasında bulunulmuştu.

YILBAŞI KUTLAMASI GÜNAH MI?

Halk arasında genellikle birçok kişi tarafından karıştırılan Yılbaşı ile Noel kavramı, birbirlerinden farklıdır. Hristiyanların inancına göre Hz. İsa Peygamberin doğum haftasında yapılan etkinlikleri kapsayan Noel'de Hindi kesme, Christmas, Noel Baba gibi Batı'dan gelen adetler öne çıkarılmaktadır. Başka dinlerin adetlerine özenerek onlar gibi davranmak, dinimizde kesinlikle yasaklanmıştır. Kuran-ı Kerim'deki Maide Suresinin 5. Ayetinde; "...Sizden kim onları dost edinirse, oda onlardandır..." (Maide: 5/51) ifadesi de geçmektedir. Allah (c.c), kimleri örnek almamız gerektiğini bizlere belirtirken kimlerle olmamız gerektiğini de Nisa Suresinde şu şekilde vurgulamaktadır:

"Kim Allâhʼa ve Rasûlʼe itaat ederse işte onlar, Allâhʼın kendilerine lûtuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehidler ve sâlih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır!" (en-Nisâ, 69).