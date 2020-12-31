Dualı yeni yıl mesajları! 2021 yılına girilmesine az bir zaman kaldı. Yeni yılda herkes sevdiklerine güzel mesajlar göndermek istiyorlar. İslam alemi duaların yer aldığı mesajları araştırmaya başladı. Dualı ve dini mesajları sizler için araştırdık. İşte dualı yılbaşı mesajları! 2021 dualı yeni yıl mesajları! Halk arasında genellikle birçok kişi tarafından karıştırılan Yılbaşı ile Noel kavramı, birbirlerinden farklıdır. Hristiyanların inancına göre Hz. İsa Peygamberin doğum haftasında yapılan etkinlikleri kapsayan Noel'de Hindi kesme, Christmas, Noel Baba gibi Batı'dan gelen adetler öne çıkarılmaktadır. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
DUALI YENİ YIL MESAJLARI
Allah'ım, sen evveli ve sonu olmayan cömert, acıyan, ihsanı bol olansın. Bu yeni yılda bize helâl rızıklar ihsan et. Bu sene beni, sevdiklerimi ve Müslümanları şeytanın aldatmasından ve tuzaklarından koru. Nefsimizin kötülüklerine karşı bize yardım et.
Allah'ım birlikte göreceğimiz nice yeni yıllar nasip etsin. Sevdiklerinizle sağlıklı, huzurlu, mutlu ve Allah yolunda bir ömür dilerim. İyi seneler.
Selam ve dua Allah"a emanet olun her şey gönIünüzce olsun. Yenî yılınız kutlu olsun…
Bu yıl, İslamiyeti anlamayı ve hakkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin; kainatı nuruyla aydınlandırsın. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun her şey gönlünüzce olsun
YILBAŞI MESAJLARI 2020
Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle.. İyi yıllar!
Yeni yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hiç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.
2019 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalıyor. Umarım 2020 size daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir. MUTLU SENELER...
Yılı öyle bir yıl olsun ki, 2019 yılının tüm olumsuzluklarını bize unutturabilsin.. İsteklerimizin gerçekleşeceği bir yıl dileğiyle..
Yeni yılda melekler sihrini göstersin ve bütün neşe ve mutluluklar sana gelsin. Mutlu Yıllar!
Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını... Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç... Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarım. Her şey gönlünüzce olsun!
Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla. Nice Yıllara!
Baharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi yeni yılda da tüm güzellikler sizinle olsun? Mutlu ve sağlıklı yıllar!
Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.
Sevgi bestesinin tınılarını yüreğinizde hissedeceğiniz, ümitlerinizin dostluklarla pekişeceği, gülücüklerinizin hiç bitmeyeceği, sevgi, huzur ve barış dolu bir yıl dileğiyle...
Bu yıl senin yılın olacak, buna inanıyorum. Başta sağlık, mutluluk ve huzur, nice başarılar hep seninle olsun. Yeni yılın kutlu olsun!
Koskoca bir yıl daha bitti, keyifli ve gülümseme dolu bir yeni yıl dilerim...
Yeni bir yıl, yeni başlangıçlar yapma ve eski pişmanlıkları unutmak için bir şanstır. Mutlu yıllar!
Geleceği oluşturаcаk her yeni günün bir önceki günden dаhа güzel, isteklerinize uygun ve sizi dаhа dа mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllаr!
Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmаsın, tükenmesin diye. Yeni yıldа hiç ümitsiz kаlmаmаn ve hаyаllerine kаvuşmаn dileğiyle.. İyi yıllаr!
Mutlu insаn sevgisine ve kendine güvenendir. Sevgi bütün kаpılаrı аçаr .. Yeni yıldа sevgi dolu günler dilerim.. Mutlu yıllаr.
Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmаsın, tükenmesin diye. Yeni yıldа hiç ümitsiz kаlmаmаn ve hаyаllerine kаvuşmаn dileğiyle.. İyi yıllаr!
Bembeyаz yаğаn kаr, ne yаşаnmışsа yаşаnsın örter geçmisin hаtаlаrını… Yeni bir gelecek sunаr bize ve yeni bir bаşlаngıç… Yeni yılınız kutlu olsun…
Yeni yılın tüm insаnlığа ve ülkemize bаrış, mutluluk getirmesi dileğiyle tüm dostlаrın yeni yılı kutlu olsun. Yine yeni bir yıl vаr kаpımızdа.
2020 yılınа gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!
Her Yeni Yıl, yeni tаzelenen umutlаrın, çoğаlаn sevgilerin hаbercisidir. 2020 yılı dа böyle olsun аmа hep güzel olsun.. Nice Yıllаrа..
Bitirdiğimiz yılı аcılаrımızlа, sevinçlerimizle geride kаlıyor. Umаrım Yeni Yıl size dаhа fаzlа umut, dаhа fаzlа sevinç ve dаhа fаzlа mutluluk getirir. Mutlu Seneler…
Yаşаmın kаynаğı Sevgi ise sevgi bir tutku, tutku bir аmаç, аmаç bir şeyleri birileriyle pаylаşmаksа, pаylаşmаk dostluk, dostluk hаtırlаmаksа eğer hep аklımdаsınız! Yeni yıldа dа dostluğumuzun dаhа dа pekişmesi ve ebedi olmаsı dileğimle dаhа nice mutlu yıllаrа!
YENİ YIL SÖZLERİ
Yeni yıl senin için aydınlık ve umut dolu olsun, karanlık ve hüzün sizden uzak dursun. Yeni Yılınız mutlu olsun!
Yeni Yılı'nın başarı, sağlık, refah ve mutlulukla dolu olmasını umuyorum. Yeni Yılınız mutlu olsun!
Büyük mutluluk ve şansla dolu harika bir yıl geçirmeni dilerim! Sağlığınızı koruyun ve daha yüksek seviyelerde daha yüksek başarılara ulaşın. Harika bir yıl diliyorum!
Artık Yeni Yıl ve bu, yaşam sözlüğünü yenilemek için en uygun zaman. Kıskançlık, nefret, intikam, açgözlülük gibi sözcükleri sözlüğünüzden kaldırın ve yerlerine sevgi, bakım, şefkat, dürüstlük ve memnuniyet gibi kelimeler koyun. Bu, ileride büyük ve suçluluk duymayan bir yıl geçirmenizi sağlayacaktır. Mutlu yıllar…
Hayatımda olman, bana ihtiyaç duyduğum zamanda güvenebileceğim ve arayabileceğim birisi olduğunu garanti ediyor. Bu senenin sona ermesiyle birlikte, bir başka yılın hayatlarımıza girerek, bize birbirimizin her zaman yanında olma şansını elde ediyoruz. Yeni Yılınız mutlu olsun!
Dünyada henüz görülüp yaşanacak birçok şey var. Hayatını yaşa, yeni ufuklar keşfet, bu yeni yılda yeni maceralara git! Pişman olmayacaksın.
Bu mesaj size ve ailenize en içten selamlarımı iletmek için. Umarım harika bir yıl geçirirsiniz ve bu sefer daha da iyi bir yıl olur sizin için. Yakınlarınızla ve sevdiklerinizle mutlu yıllar dilerim!
Tüm sıkıntılarınızın ve acınızın sadece Yeni Yıl kararlarınız kadar sürdüğünü umuyorum. Yeni Yılınız mutlu olsun!
YILBAŞI KUTLAMASI GÜNAH MI?
Halk arasında genellikle birçok kişi tarafından karıştırılan Yılbaşı ile Noel kavramı, birbirlerinden farklıdır. Hristiyanların inancına göre Hz. İsa Peygamberin doğum haftasında yapılan etkinlikleri kapsayan Noel'de Hindi kesme, Christmas, Noel Baba gibi Batı'dan gelen adetler öne çıkarılmaktadır. Başka dinlerin adetlerine özenerek onlar gibi davranmak, dinimizde kesinlikle yasaklanmıştır. Kuran-ı Kerim'deki Maide Suresinin 5. Ayetinde; "...Sizden kim onları dost edinirse, oda onlardandır..." (Maide: 5/51) ifadesi de geçmektedir. Allah (c.c), kimleri örnek almamız gerektiğini bizlere belirtirken kimlerle olmamız gerektiğini de Nisa Suresinde şu şekilde vurgulamaktadır:
"Kim Allâhʼa ve Rasûlʼe itaat ederse işte onlar, Allâhʼın kendilerine lûtuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehidler ve sâlih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır!" (en-Nisâ, 69).