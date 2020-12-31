"CANIMIZDAN ÇOK SEVDİĞİMİZ ASİL MİLLETİMİZE YENİ YIL MESAJI VAR"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında kahramanca ve fedakarca görev yapan, yeni yıla görev başında girecek olan kahraman Mehmetçiklerimizden canımızdan çok sevdiğimiz asil milletimize yeni yıl mesajı var. Yeni Yılın Kutlu Olsun Türkiye'm." ifadeleri kullanıldı.