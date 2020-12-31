Yılbaşı hindi fiyatları ne kadar kaç TL? Migros Carrefour yeni yıl yılbaşı hindi fiyatı!

Migros Carrefour yılbaşı hindi fiyatı ne kadar? Yılbaşı hindi fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 31 Aralık yılbaşında sofralar donatılacak ve yeni yıl kutlanacak. Vatandaşların merak ettiği konulardan birisi ise yılbaşı hindi fiyatları oldu. Peki, Migros Carrefour hindi fiyatları ne kadar?

HİNDİ FİYATLARI NE KADAR?

Yılbaşı sofralarının baş tacı hindiye bu yıl ilgi arttı. Bu yıl evlerde kutlanacak yılbaşında, sofralar şenlenecek. Koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen yasaklar ile birlikte evde yapılacak küçük aile arası kutlamalara hindi eşlik edecek.