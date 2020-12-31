SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık

Başkan Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, yeni yılın Türkiye, bölge ve dünyadaki tüm insanlar için hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Ekonomimizi güçlendirecek, demokrasimizin, hak ve özgürlüklerin çıtasını yükseltecek reform hazırlıkları içindeyiz. İnşallah yeni yılla beraber artık son düzenlemelerini yaptığımız kapsamlı reform programlarımızı milletimizin takdirine sunacağız" dedi.



Yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni ümitler ve beklentilerle 2021 yılına girildiğini ifade ederek, yeni miladi yılın Türkiye, bölge ve dünyadaki tüm insanlar için hayırlara vesile olmasını diledi.

Başkan Erdoğan, 2020 yılının Koronavirüs salgını başta olmak üzere pek çok zorlukla sınanan bir yıl olduğunu belirterek, tüm dünyayı etkisi altında alan Kovid-19 virüsünün, son bir asrın en büyük sağlık krizi olarak tarihe geçtiğini kaydetti.

"TÜRKİYE SALGININ EN KRİTİK EVRESİNİ EN AZ ZARARLA ATLATMAYI BAŞARDI"

Salgınla beraber maskeden solunum cihazına, sarf malzemelerinden ilaca kadar üretime dayalı her konuda dünyada çok ciddi sıkıntılar yaşandığına işaret eden Başkan Erdoğan, Türkiye'nin salgının en kritik evresini, güçlü sağlık altyapısı ve vakitlice alınan tedbirler sayesinde en az zararla atlatmayı başardığını söyledi.

Türkiye'nin, Avrupa'daki toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım yatak sayısı ve bir milyon 100 bini aşan sağlık ordusuyla süreci başarıyla yönettiğini anlatan Başkan Erdoğan, "Çok kısa sürede inşasını tamamlayıp hizmete sunduğumuz 1008'er yataklık iki acil durum hastanesiyle bu alanda yeni bir çığır açtık. Yine bu dönemde toplamda 16 bin yataklı 16 hastaneyi ve 10 ek hizmet binasını açarak, sağlık altyapımızı tahkim ettik" dedi.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin sosyal güvenlik sisteminin kuşatıcılığı sayesinde vatandaşların, kimi yerlerde olduğu gibi, çok ciddi tedavi faturalarıyla karşı karşıya kalmadığını, testten teşhis, tedavi ve ilaca kadar salgınla mücadele için gereken her türlü hizmeti vatandaşlara ücretsiz sunduklarını aktardı.

"TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİ İÇİN TER DÖKEN HİÇBİR VATANDAŞIMIZI SAHİPSİZ BIRAKMADIK"

Salgının yol açtığı ekonomik sıkıntıları hafifletmek amacıyla pek çok destek ve yardım paketini devreye aldıklarına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Zor günlerinde esnafımızı, çiftçimizi, üreticimizi, sanayicimizi, tüccarımızı; velhasıl Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi için ter döken, emek veren hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık. Her kesime yönelik hayata geçirdiğimiz özel programlarla ekonomimizi ayakta tuttuk. Sosyal koruma kalkanı çerçevesinde milletimize aktardığımız nakdi destek miktarı 45,5 milyar liraya yaklaştı. Bugüne kadar açıkladığımız destek ve paketlerin toplam ekonomik büyüklüğü millî gelirimizin yüzde 10'unu buldu. Sınırlarımız içinde tüm bu çalışmaları başarıyla yürütürken, yurt dışındaki vatandaşlarımızı da ihmal etmedik. Cumhuriyet tarihimizin en büyük tahliye operasyonunu gerçekleştirerek, 141 ülkeden 100 binden fazla vatandaşımızı ailelerine kavuşturduk. Yaşadıkları yerlerde tedavi imkânı bulamayan 233 insanımızı ambulans uçaklarla Türkiye'ye getirdik."

Başkan Erdoğan, "İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır" tavsiyesine uyarak, 156 ülkeye ve 11 uluslararası kuruluşa da tıbbi malzeme desteği yaptıklarını da anımsattı.

Koronavirüs salgının bir süre daha etkisini sürdüreceğinin anlaşıldığını dile getiren Başkan Erdoğan, aşı tedariki ve geliştirilmesi çalışmalarına önem vererek, Türkiye'yi bu belirsiz geleceğe hazırladıklarını söyledi.

Yurt dışında geliştirilen aşılardan ilk partilerin Türkiye'ye gelmeye başladığını, test işlemlerinden sonra kısa sürede bunları hizmete sunulacağını kaydeden Başkan rdoğan, "Salgın ortadan kalkana kadar, TAMAM diye sloganlaştırdığımız Temizlik, Maske, Mesafe tedbirlerine uymamız büyük önem arz ediyor. 83 milyon hep birlikte kurallara riayet ederek, Allah'ın izni ve inayetiyle, bu musibetin üstesinden geleceğimize inanıyorum" diye konuştu.

"AYASOFYA'YI ASLİ KİMLİĞİNE KAVUŞTURMANIN BAHTİYARLIĞINI YAŞADIK"

Kur'an-ı Kerim'in "Her zorlukla beraber bir kolaylığın" olduğuna dair müjde verdiğine işaret eden Başkan Erdoğan, şunları kaydetti: "Nitekim Koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğimiz bu sancılı günlerde, millet olarak, Rabbimizin birçok müjdesine mazhar olduk. Uzun bir hasretin ardından Ayasofya'yı, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vasiyetine uygun şekilde, 24 Temmuz Cuma günü dualar, niyazlar ve gözyaşları eşliğinde asli kimliğine kavuşturmanın bahtiyarlığını yaşadık. Ayasofya'nın ibadete açılması kararıyla Türkiye, sadece on yıllardır süren bir garabeti ortadan kaldırmamış, aynı zamanda iradesine vurulan bir zincirden de kurtulmuştur. Sümela Manastırı örneğinde olduğu gibi attığımız kimi adımlarla da, ülkemizin dini özgürlüklerle ilgili hiçbir sorununun olmadığını tüm dünyaya gösterdik. Rabbime, bizlere üstat Necip Fazıl'ın ifadesiyle 'Ayasofya'yı aziz bir kitap gibi açma' şerefini bahşettiği için sonsuz hamd ediyorum. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin ibadete açılmasının, milletimize, ümmete ve tüm insanlığa tekrar hayırlı olmasını diliyorum."

Başkan Erdoğan, bu süreçte bir başka sevindirici haberin de Karadeniz'den geldiğini belirterek, Karadeniz'de 405 milyar metreküplük rezerviyle Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz kaynağının keşfedildiğini, Doğu Akdeniz'de yürütülen sondaj çalışmalarından da güzel haberler almayı ümit ettiklerini söyledi.

Libya ve Dağlık Karabağ'da kazanılan zaferlerin de 2020 yılındaki diğer sevindirici gelişmeler arasında bulunduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, "Meşru hükûmetin davetine icabetle Libyalı kardeşlerimize sağladığımız destek, Libya'da emperyalist hevesleri kursaklarda bırakmıştır. Trablus'u darbecilerin eline düşmekten kurtararak, bu ülkede siyasi çözüm sürecinin de önünü açtık" sözlerine yer verdi.

"ATTIKLARI HER ADIMDA AZERBAYCANLI KARDEŞLERİMİZİN YANINDA YER ALIYORUZ"

"Dağlık Karabağ ve işgal altındaki Azerbaycan toprakları, ülkemizin maddi-manevi desteği sayesinde, hamdolsun 30 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu" diyen Başkan Erdoğan, "Türkiye olarak, Karabağ'daki gelişmeleri yakından takip ediyor, attıkları her adımda Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yer alıyoruz. Buradan bir kez daha ülkeleri, toprakları, bağımsızlıkları için kahramanca mücadele eden Libyalı ve Azerbaycanlı şehitleri rahmetle yâd ediyorum. Dağlık Karabağ zaferinin milletimize, Türk dünyasına ve tüm Azerbaycan Türklerine hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

Koronavirüs salgının dünya genelinde yol açtığı kısıtlamalara rağmen, 2020 senesini, Türkiye'ye ve vatandaşlara hizmet yolunda, önemli programlarla, çalışmalarla, hizmetlerle değerlendirmeye çalıştıklarının altını çizen Başkan Erdoğan, yurt içinde 18 ayrı vilayete toplamda 25 ziyaret gerçekleştirdiğini, yurt dışında da 12 ayrı ülkeye 14 ziyarette bulunduğunu hatırlattı.

Başkan Erdoğan, yurt içi ve yurt dışındaki programlarının yanı sıra Ankara ve İstanbul'da pek çok programa katıldığını, pek çok toplantı ve görüşme yaptığını belirterek, "Ayrıca videokonferans vasıtasıyla G-20 Zirvesi'nden, Başkanlığını Sayın Volkan Bozkır'ın yaptığı Birleşmiş Milletler 75'inci Genel Kurul görüşmelerine kadar birçok uluslararası toplantıya iştirak ettik. Katıldığımız tüm toplantılarda ülkemizin çıkarlarını savunmanın yanında batıda yükselen İslam düşmanlığını da gündeme getirdik. Her biri ülkemizin kalkınma yolculuğunda köşe taşı olan yatırım ve hizmetleri bu dönemde de sunmayı sürdürdük" dedi.

"BİRÇOK YATIRIMI ÜLKEMİZE KAZANDIRMANIN HEYECANINI YAŞADIK"

Başkan Erdoğan, "Savunma sanayiinden kültür ve sanata, tarımdan dış ticarete, ulaşımdan enerjiye birçok yatırımı ülkemize kazandırmanın heyecanını yaşadık. Ülkemizin maruz kaldığı tabi afetlerde devlet olarak tüm imkânlarımızla vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Hem enkazın kaldırılması, hem zararların telafisi hususunda en küçük bir eksikliğe, haksızlığa, gecikmeye mahal vermedik. Üçüncü çeyrekte elde ettiğimiz yüzde 6,7'lik büyüme oranını, hem bu çabalarımızın, hem ülkemizin bu süreçteki başarısının, hem de yeni dönemdeki güçlü potansiyelinin bir işareti olarak görüyoruz" diye konuştu.

Ekonomiyi güçlendirecek, demokrasi, hak ve özgürlüklerin çıtasını yükseltecek reform hazırlıkları içinde bulunduklarına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yılla beraber son düzenlemelerini yaptıkları kapsamlı reform programlarını milletin takdirine sunacaklarını açıkladı.

"Ülkemize ve milletimize hizmet yolunda engel tanımadık, tanımıyoruz" diyen Başkan Erdoğan, yeni yıl mesajını şöyle tamamladı: "Son 18 yıldır olduğu gibi 2021 senesinde de inşallah 'Aşkınan çalışan yorulmaz' inancıyla çalışmaya, koşturmaya devam edeceğiz. Milletimin her bir ferdinden, yılbaşı gecesi başta olmak üzere, her gün ve hayatlarının her anında kurallara uyarak, ülkemizin salgın musibetinin üstesinden bir an önce gelme mücadelesine destek vermelerini istiyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle salgın, deprem, çığ ve sel felaketi başta olmak üzere, geride bıraktığımız dönemde dar-ı bekaya uğurladığımız kardeşlerimizi; vatanımızın bekası için gözlerini kırpmadan ölüme yürüyen kahraman şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum. Yeni yılın ülkemize, bölgemize ve dünyamıza güvenlik, huzur, mutluluk, sağlık ve refah getirmesini temenni ediyorum. Hepinize bir kez daha selamlarımı, saygılarımı sunuyorum."