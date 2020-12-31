Yeni yıl mesajları 2021'e sayılı günler kala yılbaşı kutlama resimli mesajlar merak ediliyor. 2021'e sayılı günler kala birçok kişi sevdiklerinin yılbaşını mesaj yoluyla kutlayacak. Sizler için yeni yıl mesajları 2021 güncel smsleri derledik. 2021 yılı yeni umutların yeşereceği insan hayatına yeni fırsatların doğacağı bir yıl olacak. Bazılarına sevinç bazılarına da hüzün getirecek. Yeni yıla girilirken bir yılbaşı geleneği olan hediyeleşmek ve güzel duyguları birbirine iletmek bu yıl da yılbaşının vazgeçilmezleri olacaktır. Haberimizde 2021 yeni yıl için en kısa, anlamlı ve güzel mesajlar bulabilir seçtiğin birkaç en anlamlı mesajı SMS, Whatsapp Mesajları olarak yollayabilirsiniz. 2021'yi kutlamak isteyen vatandaşlar için seçme yılbaşı mesajları... Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
YENİ YIL MESAJLARI 2021
Yeni yılın tüm insanlar için barış ve huzur içinde geçmesi, çocukların ölmediği, mazlumların ezilmediği, savaşların olmadığı, kanların akmadığı bir yıl olması dileğiyle. Yeni yılınız kutlu olsun.
Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.
2020 sana güle güle, 2021 sana merhaba. Aramıza hoş geldin, bizlere mutluluk ve neşe getirmen dileğiyle…
Yeni yılı doyasıya yaşamak ve her gününden ayrı bir tat almak, mutluluk yaşamanız dileğiyle yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlarım.
Tüm sevdiklerimin yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım. Yeni yılın herkesin gönlündeki güzellikleri getirmesini temenni ederim.
YENİ YIL SÖZLERİ
Yeni yıl senin için aydınlık ve umut dolu olsun, karanlık ve hüzün sizden uzak dursun. Yeni Yılınız mutlu olsun!
Yeni Yılı'nın başarı, sağlık, refah ve mutlulukla dolu olmasını umuyorum. Yeni Yılınız mutlu olsun!
Büyük mutluluk ve şansla dolu harika bir yıl geçirmeni dilerim! Sağlığınızı koruyun ve daha yüksek seviyelerde daha yüksek başarılara ulaşın. Harika bir yıl diliyorum!
Artık Yeni Yıl ve bu, yaşam sözlüğünü yenilemek için en uygun zaman. Kıskançlık, nefret, intikam, açgözlülük gibi sözcükleri sözlüğünüzden kaldırın ve yerlerine sevgi, bakım, şefkat, dürüstlük ve memnuniyet gibi kelimeler koyun. Bu, ileride büyük ve suçluluk duymayan bir yıl geçirmenizi sağlayacaktır. Mutlu yıllar…
Hayatımda olman, bana ihtiyaç duyduğum zamanda güvenebileceğim ve arayabileceğim birisi olduğunu garanti ediyor. Bu senenin sona ermesiyle birlikte, bir başka yılın hayatlarımıza girerek, bize birbirimizin her zaman yanında olma şansını elde ediyoruz. Yeni Yılınız mutlu olsun!
Dünyada henüz görülüp yaşanacak birçok şey var. Hayatını yaşa, yeni ufuklar keşfet, bu yeni yılda yeni maceralara git! Pişman olmayacaksın.
Bu mesaj size ve ailenize en içten selamlarımı iletmek için. Umarım harika bir yıl geçirirsiniz ve bu sefer daha da iyi bir yıl olur sizin için. Yakınlarınızla ve sevdiklerinizle mutlu yıllar dilerim!
Tüm sıkıntılarınızın ve acınızın sadece Yeni Yıl kararlarınız kadar sürdüğünü umuyorum. Yeni Yılınız mutlu olsun!
YILBAŞI MESAJLARI
Geleceği oluşturаcаk her yeni günün bir önceki günden dаhа güzel, isteklerinize uygun ve sizi dаhа dа mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllаr!
Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmаsın, tükenmesin diye. Yeni yıldа hiç ümitsiz kаlmаmаn ve hаyаllerine kаvuşmаn dileğiyle.. İyi yıllаr!
Mutlu insаn sevgisine ve kendine güvenendir. Sevgi bütün kаpılаrı аçаr .. Yeni yıldа sevgi dolu günler dilerim.. Mutlu yıllаr.
Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmаsın, tükenmesin diye. Yeni yıldа hiç ümitsiz kаlmаmаn ve hаyаllerine kаvuşmаn dileğiyle.. İyi yıllаr!
Bembeyаz yаğаn kаr, ne yаşаnmışsа yаşаnsın örter geçmisin hаtаlаrını… Yeni bir gelecek sunаr bize ve yeni bir bаşlаngıç… Yeni yılınız kutlu olsun…
Yeni yılın tüm insаnlığа ve ülkemize bаrış, mutluluk getirmesi dileğiyle tüm dostlаrın yeni yılı kutlu olsun. Yine yeni bir yıl vаr kаpımızdа.
2021 yılınа gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!
Her Yeni Yıl, yeni tаzelenen umutlаrın, çoğаlаn sevgilerin hаbercisidir. 2021 yılı dа böyle olsun аmа hep güzel olsun.. Nice Yıllаrа..
Bitirdiğimiz yılı аcılаrımızlа, sevinçlerimizle geride kаlıyor. Umаrım Yeni Yıl size dаhа fаzlа umut, dаhа fаzlа sevinç ve dаhа fаzlа mutluluk getirir. Mutlu Seneler…
Yаşаmın kаynаğı Sevgi ise sevgi bir tutku, tutku bir аmаç, аmаç bir şeyleri birileriyle pаylаşmаksа, pаylаşmаk dostluk, dostluk hаtırlаmаksа eğer hep аklımdаsınız! Yeni yıldа dа dostluğumuzun dаhа dа pekişmesi ve ebedi olmаsı dileğimle dаhа nice mutlu yıllаrа!
YILBAŞI VE NOEL FARKI
Yılbaşı kutlamaları yeni gelen yılı karşılamak amacıyla yapılır. Ancak günümüzde yılbaşı kutlamaları ile Noel Bayramı karıştırılmakta. Noel, Hristiyanlık inancında Hz. İsa'nın doğumunu kutlamak amacı olan bir bayramdır. Noel arifesi 24 Aralık'tır ve 25 Aralık'ta başlayan bayram hafta boyunca devam eder. İngilizcede Noel anlamına gelen Christmas'ta kullanılmaktadır.
Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodoks Kiliseleri, Jülyen takviminde 25 Aralık'a denk gelen 6 Ocak'ı Noel olarak kutlarlar. Ancak genel olarak miladi takvime göre 25 Aralık Noel olarak kutlanır. Noel dini bir bayram özelliği taşımasına rağmen 'yılbaşı' böyle bir özellik taşımamakta. Yılbaşı Türkiye dahil çoğu ülkenin kabul ettiği miladi takvimin son gününden ilk gününe geçiş gecesidir. 1 Ocak bu takvime göre yılın ilk günüdür. Hicri Takvime göre ise yılbaşı Muharrem ayının 1′inde gerçekleşir. Hicri Takvim bir Ay takvimi olduğundan 354 güne denk gelir, dolayısıyla Miladi takvime göre yılbaşı her yıl 11 gün önce gerçekleşir.