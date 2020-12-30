1 Ocak Yılbaşı EBA uzaktan eğitim ders var mı sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenci tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere koronavirüs vakalarının artışa geçmesiyle birlikte uzaktan eğitim devam ediyor. Eğitimlerini uzak eğitimle sürdüren öğrenciler 31 Aralık Perşembe ve 1 Ocak 2021 Cuma günleri canlı ders yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, 1 Ocak Yılbaşı EBA uzaktan eğitim var mı? EBA 31 Aralık canlı ders yapılacak mı? İşte merak edilenler....
MEB EBA 31 ARALIK CANLI DERS YAPILACAK MI?
31 Aralık Perşembe günü tüm dersler online olarak devam edecektir. Perşembe günü resmi tatil olmadığından tüm dersler önceden belirlendiği şekilde işlenecektir.
İşte konu hakkında merak edilen bilgiler;
1 OCAK YILBAŞI EBA UZAKTAN EĞİTİM VAR MI?
1 Ocak 2021 Cuma günü resmi tatil olduğundan o gün canlı ders yapılmayacaktır.
BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA
Bakan Selçuk, Twitter hesabından 2020'de eğitim öğretim alanında yapılan çalışmaları değerlendirdiği video mesaj yayınladı. Selçuk, 2020'nin herkes için zor ama bir o kadar da öğretici bir sene olduğunu belirten Selçuk, "Değişmek ve dönüşmek için potansiyelimizi kullanma ve harekete geçme fırsatı yakaladık" dedi. Yıllar içinde hayata geçirilebilecek projeleri aylar, haftalar, hatta günler içinde hazır hale getirdiklerini kaydeden Selçuk, "TRT EBA kanallarını, 10 gün içinde kurduk ve 23 Mart'tan bu yana içeriğini zenginleştirerek kesintisiz yayın yapıyoruz.
Uzaktan eğitimin ana mecrası haline gelen EBA, bugün dünyanın en çok ziyaret edilen eğitim sitesi olarak hizmet veriyor. Uzaktan eğitimde her çocuğumuzun adil erişim hakkını korumak için EBA destek noktaları kurduk. Cihaz ve internet desteği sağladık. Dijital kaynaklar başta olmak üzere nitelikli ve eğitici içerikler hazırladık, çocuklarımıza sunduk.
Özel gereksinimli çocuklarımızın yeri çok ayrı. Onların eğitim süreçlerinin sekteye uğramaması için mevcut eğitim imkânlarımızı, çocuklarımızın ihtiyaçlarına uyumlu hâle getirdik. Okullarımızı, hijyen konusunda TSE standartlarına uygun şekilde sertifikalandırdık. Okullarımızın maske ve dezenfektan ihtiyacını karşılamak için çıktığımız yolda, meslek liselerimizle ve hayat boyu öğrenme kurumlarımızla bugün üretim arzımızı tüm Türkiye'ye ve hatta dünyaya sunmaya başladık" dedi.
MEB'DEN SINAV AÇIKLAMASI
Yakın bir zamanda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci, okullardaki sınavlar ve yarıyıl tatili takvimiyle ilgili bazı düzenlemeler yapıldı.
Buna göre, ilkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanıyla belirlenecek.
Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar halinde gerçekleştirilecek.