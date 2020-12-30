1 Ocak Yılbaşı EBA uzaktan eğitim ders var mı sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenci tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere koronavirüs vakalarının artışa geçmesiyle birlikte uzaktan eğitim devam ediyor. Eğitimlerini uzak eğitimle sürdüren öğrenciler 31 Aralık Perşembe ve 1 Ocak 2021 Cuma günleri canlı ders yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, 1 Ocak Yılbaşı EBA uzaktan eğitim var mı? EBA 31 Aralık canlı ders yapılacak mı? İşte merak edilenler....

MEB EBA 31 ARALIK CANLI DERS YAPILACAK MI?

31 Aralık Perşembe günü tüm dersler online olarak devam edecektir. Perşembe günü resmi tatil olmadığından tüm dersler önceden belirlendiği şekilde işlenecektir.

İşte konu hakkında merak edilen bilgiler;