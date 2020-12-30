YENİ YIL MESAJLARI 2021

Yeni yılın tüm insanlar için barış ve huzur içinde geçmesi, çocukların ölmediği, mazlumların ezilmediği, savaşların olmadığı, kanların akmadığı bir yıl olması dileğiyle. Yeni yılınız kutlu olsun.

Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.

2020 sana güle güle, 2021 sana merhaba. Aramıza hoş geldin, bizlere mutluluk ve neşe getirmen dileğiyle…