SON DAKİKA: Bakan Akar açıkladı: 3 bin 646 terörist etkisiz hale getirildi

Toplantıda, savunma ve güvenlik konularına ilişin değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, terörle mücadelede yıl boyunca sağlanan başarıyı da açıkladı. Terör örgütünün 83 milyon ve ülke hudutları için tehdit oluşturduğunu ifade eden Bakan Akar, "Terör örgütü PKK'yı Irak'ın kuzeyinden başlayarak bitirmeye kararlıyız. Çalışmalarımızı aynı azim ve kararlılıkla sürdürerek milletimizi bu terör belasından kurtaracağız" diye konuştu. Şehitleri ve gazileri minnetle yâd eden Bakan Akar, şunları söyledi:

"Yurt içinde ve sınır ötesinde toplam 200'den fazla operasyon gerçekleştirdik. Yapılan başarılı operasyonlar sonucu yurt içi ve sınır ötesinde toplam 3 bin 646 terörist etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen teröristlerin arasında örgütün sözde lider kadrosundan elebaşları da var. Böylece 24 Temmuz 2015'te teröristle mücadelede başlayan yeni süreçte bugüne kadar etkisiz hâle getirilen toplam terörist sayısı 30 bin 416 oldu."

