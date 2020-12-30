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    • 30.12.2020 10:12
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    ’da yılbaşı öncesi bin litre etil alkol ele geçirildi

    'da, yılbaşı öncesi piyasaya sürecek kişilere operasyon düzenleyen polis, bin litre etil alkol ve çeşitli markalara ait 150 şişeye doldurulmuş sahte içki ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

    Adana'da bin litre etil alkol ele geçirildi

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere üreten kişilere yönelik çalışma başlattı.

    Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'ndeki depoda sahte içki üretildiği bilgisine ulaşan ekipler, operasyon düzenledi.

    Depoda yapılan aramada, bin litre etil alkol, çeşitli markalara ait 150 şişeye doldurulmuş sahte içki, doluma hazır bin adet boş içki şişesi ve değişik markaların 11 bin etiketi ele geçirildi.

    Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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