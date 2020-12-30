Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.12.2020 09:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.12.2020 09:36
    ABONE OL

    | Meteoroloji'den 3 bölgeye flaş uyarı!

    Son dakika haberleri… Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile , , 'in batısı, , 'nın güneyi ve 'un doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçecek. Peki ’da hava nasıl olacak? İşte detaylar…

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

    Ankara: Parçalı ve az bulutlu 13

    İstanbul: Parçalı, batı kesimleri yer yer çok bulutlu 16

    İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

    Adana: Parçalı ve az bulutlu 21

    Antalya: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 19

    Samsun: Parçalı ve az bulutlu 20

    Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16

    Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 0

    Diyarbakır: Az bulutlu 11
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 3 bölgeye flaş uyarı!