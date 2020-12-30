Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.